CS’Associados e VdA assessoram refinanciamento de 450 milhões da Subconcessionária do Douro Interior

A Vieira de Almeida (VdA) e a CS’Associados assessoraram a operação de refinanciamento da totalidade da dívida sénior da Subconcessionária do Douro Interior (SDI), no montante global de cerca de 450 milhões de euros.

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A CS’Associados prestou assessoria à subconcessionária SDI, sociedade detida pela Lineas – Concessões de Transportes, controlada pelo Grupo Mota-Engil e por fundos geridos pela Serena Industrial Partners.

A equipa da CS’Associados foi liderada pela sócia Maria Castelos e contou com a participação de Nuno Saldanha de Azevedo, João Pedro Matias, Carolina Massano de Albuquerque e Benedita Costa e Sá.

Já a VdA assessorou o sindicato bancário internacional responsável pelo financiamento da operação, composto por nove instituições financeiras de cinco países distintos: Novobanco, Caixa Geral de Depósitos, Intesa Sanpaolo, Société Générale, BBVA, ING, Millennium BCP, Bankinter e Abanca.

Já equipa da VdA foi co-liderada pelos sócios Teresa Empis Falcão e Paulo de Barros Baptista e integrou a Beatriz Pereira da Silva, Catarina Fragoso Neto, Soraia Jamal e Isabel Fernandes Ventura.

“Esta operação de refinanciamento traduz-se numa otimização da estrutura de capital do projeto rodoviário, gerando uma redução dos custos de financiamento”, referem as firmas em comunicado, que acrescentam que os ganhos financeiros gerados por esta redução são partilhados equitativamente entre a SDI e a Infraestruturas de Portugal.