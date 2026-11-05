DBR Studio cria podcast de arquitetura com IA para a Saraiva+Associados

Unlocker AI estreia a 12 de novembro e recorre a avatares digitais de nove arquitetos para apresentar projetos ainda não construídos. O desenvolvimento do formato envolveu um ano de investigação.

A DBR Studio desenvolveu, em parceria com a Saraiva+Associados (S+A), uma série de podcasts de arquitetura integralmente produzida com recurso a inteligência artificial. Intitulado Unlocker AI, o projeto recorre a avatares digitais de nove arquitetos da empresa para apresentar e explorar edifícios que ainda não foram construídos.

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A série estreia a 12 de novembro, no Spotify, YouTube e nos canais digitais da Saraiva+Associados, e assinala uma nova etapa na exploração das possibilidades da inteligência artificial na comunicação de arquitetura, descreve a agência.

O formato permite que os arquitetos surjam virtualmente nos espaços que conceberam, conduzindo conversas sobre as ideias, os desafios e as decisões por detrás de cada projeto. Para isso, a DBR Studio criou representações digitais dos profissionais, procurando reproduzir a sua aparência, voz, expressões e movimentos.

O desenvolvimento do Unlocker AI exigiu cerca de um ano de investigação e experimentação, com recurso a diferentes tecnologias de geração de imagem e vídeo, síntese de voz, sincronização labial e ferramentas de modelação tridimensional e pós-produção audiovisual.

Um dos principais desafios passou por garantir a continuidade visual, a fidelidade às características dos arquitetos e a naturalidade dos movimentos e das intervenções. Um trabalho que, segundo a DBR Studio, implicou sucessivos processos de direção, seleção, correção e aperfeiçoamento, contrariando a ideia de que a produção de conteúdos com inteligência artificial se resume à introdução de instruções numa ferramenta.

“Interessa-nos explorar a tecnologia, mas nunca a utilizar apenas porque existe. O verdadeiro desafio é perceber o que podemos criar com ela que antes não era possível”, aponta Marko Rosalline, diretor criativo da DBR Studio.

O projeto dá continuidade ao Unlocker, podcast de arquitetura integrado no programa da S+Academy, a academia interna da Saraiva+Associados, que chega agora à quarta série. Para Miguel Saraiva, fundador, CEO e arquiteto da empresa, o novo formato permite “mostrar projetos que ainda não existem e colocar os seus autores dentro dos espaços que imaginaram”, tornando o pensamento arquitetónico mais acessível a diferentes públicos.

A série aborda temas como sustentabilidade, habitação, saúde, regeneração urbana e transformação das cidades, procurando aproximar o público de uma disciplina frequentemente comunicada através de linguagens técnicas e especializadas.

A DBR Studio sublinha ainda que o projeto teve em consideração as questões éticas e legais associadas à representação digital de pessoas reais, à utilização das suas vozes e aos direitos sobre os materiais originais, incluindo práticas de transparência na identificação de conteúdos gerados ou manipulados com inteligência artificial.