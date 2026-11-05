Depois do ‘tsunami azul’, veio o tombo de Wall Street. Pior dia desde “ofensiva” tarifária de Trump

A vitória dos democratas nas eleições intercalares animou na quarta-feira os principais índices norte-americanos, com o industrial Dow Jones a registar a melhor sessão desde 9 de abril de 2025. No entanto, bastou apenas um dia para que o “tsunami azul” fizesse tombar Wall Street, devido à IA.

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Os três principais índices de referência norte-americanos — S&P 500, Nasdaq e Dow Jones — registaram o seu pior dia desde 3 de abril de 2025, depois de ser anunciada a “ofensiva” tarifária de Donald Trump.

O índice de referência S&P 500 encerrou a sessão com uma descida de 4,36%, para 7.353,73 pontos. Já o industrial Dow Jones registou uma quebra de 3,44%, para 51.523,06 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 5,52%, para 24.315 pontos. O índice encerrou a cair mais de 10% face ao seu máximo história de 6 de outubro, confirmando uma correção técnica.

O Nasdaq 100 caiu 6,36%. Já o índice de semicondutores de Filadélfia (SOX) tombou 12,79%, naquele que foi a sua maior queda diária desde março de 2020, ou seja, desde a pandemia.

No mercado dos chips, a Micron tombou 17,46%, pressionada também pela pausa nos seus planos para um fábrica em Taiwan, resultado de disputas laborais. Por sua vez, a ARM deslizou 13,08%, pressionada também pelas previsões para o terceiro trimestre fiscal de 2027 terem ficado em linha com as expectativas dos analistas. A Nvidia derrapou 9,26% e a Qualcomm 9,49%. A Intel desceu 10,33%, num mês em que as suas ações já desvalorizaram mais de 55%. Já a Advanced Micro Devices (AMD) caiu 17,26%.

A Tesla e a SpaceX mantiveram a trajetória de queda. A primeira desceu 10,77% e a segunda tombou 9,05%. A preocupação de um maior escrutínio político sobre os negócios de Elon Musk, aliado de Donald Trump e um dos principais financiadores do Partido Republicano, continua na mente dos investidores.

Nem as grandes tecnológicas saíram imune. A Microsoft perdeu 3,62%, a Meta deslizou 3,96%, a Amazon desceu 2,19%, a Alphabet desvalorizou 1,94% e a Apple contraiu 1,53%.

“Os investidores parecem estar a reconhecer que alguns membros do Congresso e governadores recém-eleitos pretendem abrandar o ritmo de desenvolvimento da infraestrutura de IA“, afirmou Melissa Brown, diretora global de investigação de decisões de investimento na SimCorp, em declarações à Reuters.

A impopularidade do tema junto dos cidadãos norte-americanos levou a que o tema fosse uma das bandeiras de vários dos democratas que venceram as eleições. Pelo menos 33 comunidades pelos EUA aprovaram medidas para restringir o seu desenvolvimento, como explica o USA Today.

Aliado a isso, mais de metade (56%) dos eleitores, nas sondagens à boca da urna da NBC News, indicaram a inteligência artificial e os data centers como um fator “crucial ou importante” no seu voto para o congresso norte-americano. Cerca de 76% afirmaram ainda que iria opôr-se à construção de novos data centers nas suas comunidades.

“A revolta contra os centros de dados foi um dos temas centrais das eleições de 2026 e, daqui a alguns anos, olharemos para trás e veremos que foi apenas o abalo inicial de um terramoto de IA muito maior a virar do avesso a política americana“, declarou na quarta-feira o democrata Greg Casar, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e presidente do Congressional Progressive Caucus — facção de esquerda/progressista do Partido Democrata.

O investimento na inteligência artificial tinha também já ao longo dos meses levantado precauções dos investidores, que agora estão a digerir os efeitos práticos da vitória democrática no setor, num caminho que poderá levar a um reforço da regulação. Os efeitos dos resultados eleitorais poderão não ficar apenas pela IA.