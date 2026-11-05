Drone português da Tekever descola e aterra pela primeira vez num porta-aviões da Marinha britânica

A Tekever realizou pela primeira vez a descolagem e aterragem de um drone a partir de um porta-aviões da Marinha Real britânica. A demonstração decorreu a bordo do navio HMS Queen Elizabeth, durante o exercício militar “Heavy Lift Challenge 3”, e testou a capacidade da aeronave não tripulada AR5 para operar em ambiente marítimo e apoiar missões das forças navais.

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O sistema autónomo descolou do Centro de Operações de Voo e Formação da tecnológica portuguesa, na Atouguia da Baleia, em Portugal, e voou durante cerca de 90 minutos até chegar ao porta-aviões. A partir do convés de voo, realizou duas aterragens e duas descolagens, regressando depois à base portuguesa num voo de aproximadamente 120 minutos.

“A operação do AR5 a partir de um porta-aviões, pela primeira vez, representa um passo importante na integração de capacidades comprovadas nas operações navais. A Tekever está a permitir que as forças navais realizem missões com maior flexibilidade, alarguem o alcance operacional e respondam à evolução das exigências operacionais no mar”, refere Tiago Nunes, diretor de plataformas da Tekever, citado em comunicado.

A operação, realizada em colaboração com a Marinha Real, o Exército Britânico, a Força Aérea Real e parceiros da indústria, procurou demonstrar como os sistemas não tripulados de asa fixa podem reforçar as operações de logística, apoio e informação, vigilância, deteção de alvos e reconhecimento (ISTAR). O exercício permitiu ainda testar a integração do AR5 com outros sistemas utilizados num grupo de porta-aviões.

“O sucesso da operação de um AR5 da Tekever a partir do HMS Queen Elizabeth proporcionou informações valiosas sobre a forma como os sistemas não tripulados podem apoiar a logística, a manutenção e tarefas operacionais mais amplas em ambientes marítimos exigentes. Trabalhar em conjunto com colegas do Projeto Corvus e do Pantheon também destacou as vantagens de integrar futuras capacidades ISTAR, logísticas e operacionais num sistema mais coerente”, afirma o capitão-tenente David Burton, responsável pelos ensaios na área de Capacidades Navais da Marinha Real Britânica, na nota de imprensa.

A demonstração surge numa fase de reforço da presença da Tekever no Reino Unido. A unicórnio nacional está a desenvolver o programa OVERMATCH, um investimento de 400 milhões de libras (cerca de 470 milhões de euros) ao longo de cinco anos, dedicado à investigação, infraestruturas e tecnologias de Defesa.

Em julho, a empresa foi escolhida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido para fornecer a próxima geração de drones de vigilância do Exército britânico, num contrato do projeto CORVUS que poderá atingir 400 milhões de libras (cerca de 470 milhões de euros) ao longo da próxima década.

Já em setembro, a Tekever adquiriu a Flowcopter, empresa de engenharia de Edimburgo, dando mais um passo no seu processo de expansão no Reino Unido, onde emprega atualmente mais de 300 pessoas, com escritórios, fábricas e instalações de ensaio em Londres, Bristol, Southampton, West Wales, Lydd e Swindon.

Recentemente, ao nível de capacidades navais, a companhia, em colaboração com a General Dynamics Mission Systems-Canada, detetaram alvos subaquáticos durante o REPMUS, exercício operacional da Marinha Portuguesa, ganhando capacidade de guerra anti-submarina.