Empresa de Hugo Veiga assina vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo da seleção

Cerca de oito horas após a publicação, o vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo já tinha mais de 286 milhões de visualizações no Instagram e ultrapassava as 23,6 milhões de reações.

Não será preciso avançados sistemas de análise para antecipar que o vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo da seleção nacional, divulgado pelo jogador na manhã desta quinta-feira, vai bater vários recordes em termos de reações e visualizações. Às 18h, cerca de oito horas após a publicação, já tinha mais de 286 milhões de visualizações no Instagram e ultrapassava as 23,6 milhões de reações.

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O vídeo publicado por Ronaldo revisita a sua história ao serviço de Portugal, numa despedida lida em tom intimista e que coloca um ponto final num dos ciclos mais longos e marcantes do futebol português. Ao longo de 23 anos, o avançado tornou-se o jogador com mais internacionalizações (234 jogos) e golos (146) pela seleção de futebol.

Segundo apurou o +M, o vídeo é da !F – Creative Capital, empresa lançada oficialmente por Hugo Veiga e Diego Machado na última semana — e que neste último ano, entre vários outros projetos, tem trabalhado a marca Al-Nassr, o clube de Ronaldo. Contactado pelo +M, Hugo Veiga não confirmou a autoria do vídeo.

A despedida por parte da Federação Portuguesa de Futebol não tardou e surgiu também em formato vídeo.

Com a assinatura “Obrigado por tudo, Capitão”, o organismo recupera momentos emblemáticos da carreira do jogador, desde a conquista do Euro 2016 a imagens de balneário e de diferentes fases do seu percurso internacional.

Às 18h30, as reações estavam prestes a atingir os 4 milhões e as visualizações a aproximar-se dos 30 milhões. Também contactada pelo +M, a FPF não avançou a autoria do filme.