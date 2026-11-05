Euribor sobe para máximo de um ano a três meses

A taxa Euribor subiu a três e a seis meses, no prazo mais curto para um novo máximo desde dezembro de 2025, e desceu a 12 meses em relação a quarta-feira.

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta quinta-feira ao ser fixada em 3,014%, mais 0,006 pontos percentuais do que na quarta-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 3,283%, menos 0,019 pontos que na véspera.

Já a Euribor a três meses subiu, ao ser fixada em 2,812%, mais 0,053 pontos e um novo máximo desde dezembro de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 40,25% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 30,96% e 24,24%, respetivamente. A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada no prazo mais curto, a avançar no intermédio e a descer no mais longo.

A média mensal da Euribor em outubro manteve-se em 2,635% a três meses e subiu 0,053 pontos para 2,975% a seis meses. Já a média da Euribor a 12 meses desceu 0,008 pontos para 3,239% em outubro.

Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras em 28 de outubro, e, segundo o mercado, adiou a subida das mesmas para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.