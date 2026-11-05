Eurofighter. Proposta para substituição dos F-16 em “fase final de preparação”

A proposta para substituir a frota portuguesa de F-16 pelo Eurofighter Typhoon “encontra-se na fase final de preparação” e deverá ser apresentada “até ao final do ano”, adianta fonte oficial do consórcio ao ECO/eRadar.

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“A apresentação formal ao Governo português está prevista até ao final deste ano e incluirá aspetos como a soberania operacional, o valor ao longo do ciclo de vida e as oportunidades de colaboração com a indústria nacional”, adianta a mesma fonte.

Em setembro, o consórcio apontava a entrega da proposta não solicitada ao Estado português para final de outubro/início de novembro, tendo já assinado 13 NDA com empresas nacionais para potenciais futuras colaborações.

O consórcio europeu é um dos concorrentes à renovação da frota de caças da Força Aérea Portuguesa em fim de vida, enfrentando na corrida os Gripen da Saab, bem como os Rafale da Dassault Aviation (que já apresentou um proposta não solicitada no verão), bem como os F-35 da americana Lockheed Martin.

Em cima da mesa está um negócio na ordem dos 5 mil milhões de euros, mas cujo processo ainda não arrancou.