Europeus investiram menos fora do bloco em 2025. EUA concentram 30%

Os investidores europeus investiram menos 2,3% fora da União Europeia em 2025, quando comparado com 2024, com os stocks líquidos de investimento direto estrangeiro (IDE) a descerem de 9.701 mil milhões de euros para 9.479 mil milhões no ano passado. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, que explica que o stock de IDE representa o valor acumulado total dos investimentos diretos transfronteiriços (incluindo capital próprio e empréstimos entre empresas).

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Já o investimento direto estrangeiro na Europa por parte de não residentes também caiu 2,8% para 6.988 mil milhões de euros em 2025. O montante investido pelo resto do mundo em países da UE tem estado em rota descendente desde 2022, quando atingiu um máximo de 2013, nos 7.878 mil milhões.

O Eurostat detalha que as entidades de finalidades especiais (SPEs, na sigla em ingllês) continuam a ter um “papel significativo no IDE”. No final de 2025, “representavam 26,2% do total de IDE da UE detidos por estrangeiros e 33,3% dos ‘stocks’ de IDE detidos pelo resto do mundo na UE”.

Os Estados Unidos continuaram a dominar o investimento europeu no resto do mundo, concentrando 29,4%, ou 2.791 mil milhões de euros do total. A lista fica completa com o Reino Unido (1.877 mil milhões, 19.8%), a Suíça (812 mil milhões, 8.6%), Brasil (310 mil milhões, 3.3%) e o Canadá (246 mil milhões, 2.6%).

Já as Ilhas Caimão e o México representaram, cada um, 2,4% do “stock” de IDE da UE no resto do mundo, seguidos pela China (excluindo Hong Kong) e Singapura (2,3% cada) e pelas Bermudas (2%).

Do lado oposto, os EUA contabilizaram para a maior parte das participações de IDE detidas pelo resto do mundo na UE, com 2.075 mil milhões, o equivalente a quase 30%. Segue-se o Reino Unido (1.262 mil milhões de euros, 18,1%), à frente da Suíça (602 mil milhões de euros, 8,6%), das Ilhas Caimão (323 mil milhões de euros, 4,6%) e do Japão (249 mil milhões de euros, 3,6%).

Entre outros países, os investidores de Singapura (3,5%), do Canadá (3,2%), das Bermudas (2,8%) e de Gibraltar e Jersey (ambos com 2,1%) detinham mais de 2% dos stocks de IDE na UE.