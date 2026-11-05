Europeus investiram menos fora do bloco em 2025. EUA concentram 30%
O montante investido pelo resto do mundo em países da UE tem estado em rota descendente desde 2022, quando atingiu um máximo de 2013, nos 7.878 mil milhões.
Os investidores europeus investiram menos 2,3% fora da União Europeia em 2025, quando comparado com 2024, com os stocks líquidos de investimento direto estrangeiro (IDE) a descerem de 9.701 mil milhões de euros para 9.479 mil milhões no ano passado. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, que explica que o stock de IDE representa o valor acumulado total dos investimentos diretos transfronteiriços (incluindo capital próprio e empréstimos entre empresas).
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Já o investimento direto estrangeiro na Europa por parte de não residentes também caiu 2,8% para 6.988 mil milhões de euros em 2025. O montante investido pelo resto do mundo em países da UE tem estado em rota descendente desde 2022, quando atingiu um máximo de 2013, nos 7.878 mil milhões.
O Eurostat detalha que as entidades de finalidades especiais (SPEs, na sigla em ingllês) continuam a ter um “papel significativo no IDE”. No final de 2025, “representavam 26,2% do total de IDE da UE detidos por estrangeiros e 33,3% dos ‘stocks’ de IDE detidos pelo resto do mundo na UE”.
Os Estados Unidos continuaram a dominar o investimento europeu no resto do mundo, concentrando 29,4%, ou 2.791 mil milhões de euros do total. A lista fica completa com o Reino Unido (1.877 mil milhões, 19.8%), a Suíça (812 mil milhões, 8.6%), Brasil (310 mil milhões, 3.3%) e o Canadá (246 mil milhões, 2.6%).
Já as Ilhas Caimão e o México representaram, cada um, 2,4% do “stock” de IDE da UE no resto do mundo, seguidos pela China (excluindo Hong Kong) e Singapura (2,3% cada) e pelas Bermudas (2%).
Do lado oposto, os EUA contabilizaram para a maior parte das participações de IDE detidas pelo resto do mundo na UE, com 2.075 mil milhões, o equivalente a quase 30%. Segue-se o Reino Unido (1.262 mil milhões de euros, 18,1%), à frente da Suíça (602 mil milhões de euros, 8,6%), das Ilhas Caimão (323 mil milhões de euros, 4,6%) e do Japão (249 mil milhões de euros, 3,6%).
Entre outros países, os investidores de Singapura (3,5%), do Canadá (3,2%), das Bermudas (2,8%) e de Gibraltar e Jersey (ambos com 2,1%) detinham mais de 2% dos stocks de IDE na UE.
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