“Fiz tudo sozinho”. Flávio Bolsonaro nega ajuda de governos para fugir do Brasil

O senador brasileiro Flávio Bolsonaro, derrotado na segunda volta das eleições presidenciais, recusou revelar como conseguiu fugir do Brasil para os Estados Unidos, mas negou ter recebido ajuda de qualquer Governo.

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“Vou levar esse segredo para o túmulo”, afirmou Bolsonaro, numa entrevista ao The New York Times, sobre a forma como chegou aos Estados Unidos, na primeira entrevista desde que fugiu do Brasil após perder a segunda volta das presidenciais para Lula da Silva.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter recebido ajuda de “absolutamente ninguém, de nenhum Governo”. “Fiz tudo sozinho”, disse.

Segundo explicou, foi uma decisão “espontânea”, tomada em conjunto com a mulher. Admitiu, contudo, que poderá ter sido “incentivado” por amigos no estrangeiro, mas “nada mais”.

O jornal refere, num outro artigo, que um funcionário da Casa Branca tratou de conseguir o avião que levou Bolsonaro para Miami e que a sua entrada nos Estados Unidos foi autorizada diretamente pelo Presidente, Donald Trump, segundo fontes norte-americanas.

Um dos principais assessores do Presidente argentino, Javier Milei, recebeu-o num aeroporto em Puerto Iguazú, segundo relataram ao jornal três pessoas envolvidas na operação.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negou que os Estados Unidos tenham facilitado a saída de Bolsonaro do Brasil.

Na entrevista ao The New York Times, Bolsonaro explicou que tomou a decisão na manhã seguinte às eleições, dia 26 de outubro, quando saía do condomínio onde o pai se encontra em prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Segundo contou, o pai olhou-o nos olhos e perguntou-lhe se sabia “onde é que eles querem chegar com isto”. Bolsonaro recordou que respondeu estar “preparado” e saber “o que tinha de fazer”. Nenhum dos dois falou em fugir.

Embora tenha defendido a sua inocência no âmbito das investigações por branqueamento de capitais e corrupção de que é alvo, reconheceu que sabe que o seu destino será “a prisão”.

Reiterou também as suas “suspeitas” quanto ao apuramento dos votos, cujo resultado considera “matematicamente impossível”, e agradeceu a Trump por não ter tomado partido e por lhe ter permitido permanecer nos Estados Unidos.

“Se houver novas eleições, voltarei obviamente a candidatar-me”, afirmou.