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Fundação Querer recebe o XXVI Prémio da Fundação Cofares

  • Servimedia
  • 7:15

A iniciativa premiada propõe uma ferramenta digital para identificar as competências de crianças com perturbações do desenvolvimento neurológico e promover uma educação adaptada às suas necessidades.

A Fundação Querer foi distinguida com o XXVI Prémio Fundação Cofares por um projeto destinado a melhorar a atenção prestada a menores com necessidades educativas especiais. Este reconhecimento valoriza uma iniciativa que procura oferecer novos recursos aos profissionais da educação para que possam compreender melhor as capacidades de cada criança.

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O projeto «TALENT for Neurodiversity», promovido em colaboração com a Universidade de Sevilha e a empresa tecnológica Specialisterne, permite avaliar aspetos como a comunicação, a autonomia, a aprendizagem e as competências sociais de cada criança. Os resultados permitem orientar o trabalho educativo de forma personalizada, tendo em conta os pontos fortes e as necessidades de cada aluno.

A iniciativa pretende dar resposta à falta de recursos específicos para menores com necessidades educativas especiais. Segundo as estimativas, em Espanha existem cerca de 500 000 crianças e adolescentes com necessidades especiais, entre as quais se incluem os perturbações do neurodesenvolvimento.

Nesta edição, o prémio recebeu 148 candidaturas e atingiu um prémio monetário de 40 000 euros, o mais elevado da sua história. Com este prémio, a Fundação Cofares reconhece iniciativas que contribuem para melhorar a assistência e a qualidade de vida de coletivos com necessidades de saúde ou sociais.

A Fundação Querer já tinha sido distinguida em 2024 por um projeto relacionado com o conhecimento das doenças raras infantis. A entrega deste novo prémio terá lugar no próximo dia 21 de novembro, no Teatro Real de Madrid, durante o XXXI Concerto Beneficente de Natal da Fundação Cofares.

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