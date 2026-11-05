Futebol espanhol une-se numa homenagem a Jesús de Miguel

As três instituições, juntamente com clubes e futebolistas, acordaram um conjunto de ações para que todo o futebol espanhol o recorde de forma unida em cada estádio, sob o lema «Sempre na nossa memória».

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Na LaLiga EA Sports e na LaLiga Hypermotion, os jogadores titulares de ambas as equipas entrarão em campo misturados e vestindo uma camisola especial com o número 9 e o lema «Sempre na nossa memória». Juntamente com os árbitros, formarão um semicírculo, abraçados em torno do ponto do campo onde ocorreu a jogada na passada segunda-feira, e depositarão uma coroa de flores em sua memória. Em seguida, será guardado um minuto de silêncio, durante o qual os ecrãs e os painéis dos estádios exibirão uma imagem de Jesús de Miguel, seguida de um aplauso dos jogadores e dos adeptos.

A homenagem continuará com o jogo já em andamento. Na primeira interrupção a partir do minuto 9 — em referência ao seu número de camisola —, o árbitro interromperá o encontro e os ecrãs de vídeo exibirão um vídeo em homenagem ao jogador. Após os aplausos dos jogadores nas suas posições, o jogo será retomado.

O minuto de silêncio e a interrupção aos 9 minutos serão alargados a todas as competições de âmbito nacional organizadas pela RFEF e pela Liga F que se disputem durante esses dias, para que a homenagem abranja todos os níveis do futebol espanhol.

Além disso, no sábado, 7 de novembro, às 18h00 (hora das Canárias, 19h00 na península), o CD Tenerife realizará no Estádio Heliodoro Rodríguez López uma homenagem solene em memória do jogador, aberta a todos os seus adeptos. O evento poderá ser acompanhado em direto através do canal LaLiga Hypermotion e do canal oficial do YouTube da LaLiga, bem como nos canais da RFEF.

Esta iniciativa, transmitida aos clubes, jogadores e jogadoras, pretende ser um reconhecimento e uma homenagem sincera deste desporto em todos os estádios, como a melhor forma de honrar a memória do jogador falecido.

«Compreendendo e respeitando as diferentes sensibilidades expressas nestes momentos de dor, a intenção é que toda a família do futebol profissional possa recordar o jogador com o respeito, a dignidade e o reconhecimento que ele merece», explicam.

A RFEF, a LaLiga e a Liga F reiteraram as suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos de Jesús de Miguel, aos seus colegas e a toda a família do CD Tenerife, a quem se unem «nestes momentos difíceis».

Por outro lado, foram adiados três jogos da jornada da LaLiga Hypermotion: CD Castellón – SD Eibar, Granada CF – CD Tenerife e FC Andorra – RCD Mallorca. Por sua vez, a Liga F Moeve adiará o jogo entre o Costa Adeje Tenerife e o Deportivo Alavés. As novas datas serão comunicadas em breve.