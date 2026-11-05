Gigante americano dos ginásios compra portuguesa Be-Fit por 100 milhões

A Planet Fitness, uma das maiores cadeias de ginásios do mundo e cotada na Bolsa de Nova Iorque, anunciou esta quinta-feira a aquisição da portuguesa Be-Fit, que conta com uma rede de 25 clubes. O gigante americano revela que vai pagar 100 milhões de euros, a que se podem somar 2,5 milhões em função do cumprimento de objetivos de desempenho.

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A aquisição marca a entrada da Planet Fitness em Portugal, naquele que é o seu segundo mercado europeu, depois de Espanha, e deverá contribuir já para os resultados de 2027. A Be-Fit posiciona-se no segmento low-cost e conta atualmente com 25 ginásios, número que a Planet Fitness pretende aumentar, localizados nas regiões Norte, Centro e Sul de Portugal e na Região Autónoma da Madeira. Foi fundada por Jorge Fernandes, que nasceu em Colónia, na Alemanha, e regressou em 2014 a Portugal.

“Estamos também muito entusiasmados com as oportunidades de expansão internacional que temos pela frente, mais recentemente com a aquisição da Be-Fit em Portugal, que assinala a nossa entrada num sexto mercado internacional e no nosso segundo país na Europa”, afirma Colleen Keating, CEO da Planet Fitness, no comunicado de apresentação das contas da empresa.

“A Be-Fit é uma rede rentável de 25 clubes, com uma presença nacional já estabelecida, e vemos um grande potencial para gerar eficiências e crescimento futuro à medida que convertemos estas unidades para a marca Planet Fitness e implementamos as nossas melhores práticas”, refere ainda. “A rede de clubes da Be-Fit e a sua sólida base de sócios dão-nos uma base firme para fazer crescer o mercado em Portugal e na Península Ibérica “, acrescenta num comunicado divulgado em Portugal.

Os clubes da Be-Fit vão adotar progressivamente a marca Planet Fitness. A empresa refere ainda que para os cerca de 80 mil sócios da Be-Fit a operação não implica, nesta fase, quaisquer alterações nas condições de adesão. “Os horários dos clubes e das aulas, o valor das mensalidades, as restantes condições e as equipas dos clubes mantêm-se por agora”, assegura.

A Planet Fitness opera sobretudo através de um modelo de franchising, que com o tempo prevê adotar também em Portugal. Em junho de 2026, contava com cerca de 21,5 milhões de sócios e 2.930 ginásios, distribuídos por oito mercados. O volume de negócios em 2025 foi de 1.324 milhões de dólares, crescendo 12,1% face ao ano anterior.

(Noticia atualizada às 12h52)