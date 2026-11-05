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Gucci anuncia reorganização para enfrentar crise

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  • 12:02

Quatro áreas de negócio e dois antigos quadros da Gucci regressam à casa italiana.

O CEO da Kering, Luca de Meo, tinha prometido mudanças na Gucci, a marca mais importante do grupo de luxo, e elas estão em marcha. A insígnia italiana está a reorganizar a estrutura de desenvolvimento das coleções em quatro unidades de negócio: artigos de pele, pronto-a-vestir feminino, pronto-a-vestir masculino e calçado. Cada área terá uma liderança própria e reunirá funções de merchandising, coordenação de coleções e desenho das linhas principais, em articulação com o desenvolvimento de produto.

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A mudança prevê processos separados para as coleções de passerelle e para as linhas essenciais de guarda-roupa, com calendários e decisões próprios, avança a WWD, que teve acesso a um memorando interno, a estrutura pretende clarificar responsabilidades e acelerar a colaboração entre as equipas, mantendo a direção criativa de Demna.

A Gucci, liderada por Francesca Belletini, nomeou ainda Monica Ulmi e Marco Semeghini como consultores séniores das unidades. Ambos já trabalharam na casa italiana.

Segundo o site Worthbury, Monica Ulmi começou a Ulmi começou a trabalhar na Gucci em 1996 e ocupou funções na divisão de merchandising até 2008. Marco Semeghini entrou na casa também em 1996 e, depois de nove anos em funções de compras e merchandising, liderou as áreas de merchandising e desenvolvimento de produto da Tom Ford entre 2005 e 2010.

A reorganização surge num momento em que a Kering continua a procurar recuperar a marca: no terceiro trimestre, as receitas da Gucci caíram 6% em termos comparáveis, para 1,29 mil milhões de euros.

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