Lucro da Caixa Geral de Depósitos bate recorde acima de 1,4 mil milhões até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros recorde de 1,434 mil milhões de euros até setembro, o que corresponde a um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O banco atingiu o maior volume de negócios de sempre.

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O banco liderado por Paulo Macedo foi o último dos maiores bancos em Portugal a apresentar os resultados dos primeiros nove meses do ano. No seu conjunto, alcançaram lucros de 3,9 mil milhões de euros, praticamente em linha com o mesmo período do ano passado, com a subida dos juros por causa da guerra no Irão a dar um novo fôlego ao setor no que toca à margem financeira.

No caso da Caixa, a receita com juros ascendeu a 1,9 mil milhões de euros, uma descida ligeira de 1% em termos homólogos. António Valente, administrador financeiro, revelou em conferência de imprensa que a maior concessão de crédito amparou uma queda maior da margem.

As comissões mais do que compensaram, acelerando 7% para 469 milhões. Há vários anos que o banco não faz alterações ao preçário, pelo que o aumento das receitas com comissionamento se deveu ao incremento das transações e operações.

Os custos de estrutura subiram 2% para 824 milhões de euros, contra um produto bancário de 2,46 mil milhões, traduzindo-se num resultado bruto de exploração de 1,6 mil milhões, menos 3% em termos homólogos.

A ajudar o resultado esteve ainda a reversão de imparidades a um ritmo superior ao do ano passado, beneficiando do contexto favorável da economia.

Em Portugal, o lucro subiu 1% para 1,3 mil milhões. As atividades internacionais também cresceram no seu contributo.

Maior volume de sempre

Estes resultados têm por base aquilo que a Caixa considera ser o “maior volume de negócios de sempre”, atingindo os 162 mil milhões de euros em termos de crédito e depósitos, superior a 50% do Produto Interno Bruto nacional, assinala.

No crédito, a carteira registou um crescimento de 12% para 57 mil milhões de euros, com o segmento da habitação a disparar 15% para 31,6 mil milhões — permitindo um reforço da quota para 24,9%. A garantia pública para os jovens deu uma forte ajuda neste desempenho: desde o início da medida no início do ano passado a Caixa já financiou mais de 15 mil operações num total de 3,1 mil milhões, um em cada três jovens, sinalizou António Valente. O banco já gastou 89% da sua quota e espera vir a aumentar essa utilização para 95% no próximo mês. No segmento das empresas teve uma subida de 7% para 23,7 mil milhões.

Quanto aos recursos, os depósitos subiram 2% para 78,8 mil milhões de euros e os fundos e seguros têm captados 26,5 mil milhões, mais 9% em termos homólogos.

Dividendo pode subir

Em relação ao resto do ano, Paulo Macedo assegurou que os resultados vão ser “expressivos”. Lembrou que a Caixa não vai ter o ganho extraordinário que teve no final do ano passado com a venda da Águas de Portugal. Em todo o caso o banco regista uma forte “dinâmica comercial” e uma intensa procura de crédito que leva o gestor a crer que o ano vai terminar da melhor maneira.

Questionado sobre o dividendo, cuja previsão no Orçamento do Estado para 2027 aponta para uma distribuição inferior à deste ano, Paulo Macedo admitiu que está disponível para rever o pagamento ao Estado em alta “se o ano correr melhor” do que esperavam em maio, que foi quando apresentaram essa projeção ao governo.

“Se revirmos os dividendos será em alta”, assegurou.

Nova sede “dentro do orçamento previsto”

O banco acabou de mudar de quartel-general. No verão abandonou o edifício histórico junto ao Campo Pequeno, que foi cedido ao Governo, e encontra-se agora instalado no Parque das Nações, no WellBe, que custou cerca de 170 milhões de euros. Paulo Macedo destacou que a mudança para o novo espaço com 30 mil metros quadrados, um terço do que tinha a antiga sede e “mais adaptado às necessidades da Caixa”, se concretizou dentro do prazo previsto e “dentro do orçamento previsto”.

(notícia atualizada às 18h42)