Lucro da EDP sobe 22% para 1,19 mil milhões de euros até setembro

Depois de a subsidiária de energias limpas do grupo EDP ter anunciado lucros quatro vezes superiores aos dos primeiros nove meses do ano anterior, a casa-mãe divulgou um resultado líquido a subir 22% para 1,91 mil milhões de euros até setembro, igualmente face ao mesmo período do ano passado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Este desempenho reflete o sólido contributo das renováveis, apoiado por maiores ganhos com a rotação de ativos, o início dos novos períodos regulatórios das redes de eletricidade na Península Ibérica no início de 2026 e o sólido desempenho do segmento de Geração Flexível & Clientes”, justifica a elétrica no comunicado enviado à CMVM.

Na mesma linha, o EBITDA subiu 19% para os 4,5 mil milhões de euros, com o segmento de Renováveis, Clientes & Gestão de Energia, o mais relevante, a subir 13% para 2,9 mil milhões de euros. Seguido das Redes, que entregaram 1,3 mil milhões – 10% acima do registo anterior.

O novo período regulatório na Península Ibérica determinou uma subida de 16% nos ganhos com a área de redes nesta geografia, na sequência de um maior investimento e de ter sido definida pelo regulador da energia uma taxa de remuneração superior.

Por outro lado, a EDP Renováveis contribuiu para os resultados da casa-mãe com a rotação de ativos nos Estados Unidos, na Polónia e em Itália, bem como pelo crescimento do portefólio, sobretudo em território norte-americano.

Olhando às diferentes geografias onde a empresa está presente, nota-se que o maior salto no EBITDA se verificou na Europa, excluindo a Península Ibérica, território no qual os ganhos aumentaram 44% para 305 milhões de euros.

Na América do Norte houve um salto igualmente largo, de 37%, atingindo os 1,1 mil milhões e aproximando-se do resultado obtido no conjunto de Portugal e Espanha, que, para já, concentram a maior contribuição para o EBITDA: 1,99 mil milhões de euros. Isto, embora a “ilha energética” tenha diminuído ligeiramente o EBITDA correspondente, em 2%.

A dívida líquida engordou 9% para 16,1 mil milhões de euros, um crescimento justificado com a execução do plano de investimento, a geração de fluxo de caixa orgânico durante o período e a valorização do real brasileiro face ao euro.

(Notícia atualizada pela última vez às 19h47)