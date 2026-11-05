Mais de 780 mil pessoas emigraram de Portugal nos últimos cinco anos

Mais de 782 mil pessoas saíram de Portugal entre 2021 e 2025, segundo as estimativas revistas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que contabilizam emigrantes portugueses e estrangeiros. De acordo com o jornal Público, o valor representa um fluxo muito superior ao estimado pelo Observatório da Emigração, que apontava para um máximo de 350 mil saídas no mesmo período. A diferença explica-se, em parte, pelas metodologias utilizadas e pelas nacionalidades incluídas nas estatísticas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Rui Pena Pires, antigo presidente do Observatório da Emigração, explica que os números anteriores do INE tinham por base um inquérito ao emprego, enquanto a metodologia atual recorre a dados administrativos. “O método que o INE tem agora é muito melhor”, considera. O sociólogo ressalva, contudo, que os dados do Observatório contabilizavam apenas a emigração legal de cidadãos portugueses, enquanto o INE considera também os estrangeiros que deixam de constar dos registos nacionais.

Em 2025, dos 179.948 emigrantes permanentes contabilizados pelo INE, 95.365 eram estrangeiros. Ainda assim, Rui Pena Pires levanta dúvidas sobre a contabilização destas saídas, uma vez que o desaparecimento dos registos não significa necessariamente que os cidadãos tenham regressado ao país de origem ou emigrado definitivamente. O sociólogo admite que possam existir casos de estrangeiros que saíram e voltaram a entrar em Portugal de forma irregular, uma das limitações que identifica na nova metodologia.