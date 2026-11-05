Marília Frias reforça equipa da DLA Piper
Marília Frias reforçou a DLA Piper na qualidade de of counsel da área de Propriedade Intelectual e Tecnologia, com foco em tecnologia e telecomunicações.
A DLA Piper reforçou a equipa com a integração de Marília Frias, na qualidade de of counsel na área de Propriedade Intelectual e Tecnologia. A advogada vai centrar a sua atividade em tecnologia e telecomunicações, tanto a nível nacional como internacional, em particular nos países africanos de língua portuguesa.
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“A sólida experiência e visão internacional da Marília serão ativos essenciais no apoio aos nossos clientes globais, reforçando a nossa capability e track-record em setores estratégicos em Portugal e nos países africanos lusófonos, e mais genericamente nos 20 países africanos onde a DLA Piper está presente”, refere em comunicado o managing partner Nuno Azevedo Neves.
Com mais de 15 anos de experiência em direito regulatório e contratual, Marília Frias tem atuado em setores de forte componente tecnológica e sujeitos a elevada regulação, incluindo fintech, aviação, energia e mineração.
“Acredito que a combinação entre experiência em contextos multijurisdicionais e um conhecimento próximo dos mercados lusófonos, é uma mais-valia para os clientes que procuram uma abordagem integrada em setores de elevada componente tecnológica e sujeitos a forte regulação”, assume Marília Frias.
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