Massano anuncia pagamentos em 30 dias no apoio judiciário e revela acordo para pagar advogados em processos suspensos

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA), João Massano, revelou esta quinta-feira que o Governo aceitou a proposta da Ordem para permitir o pagamento dos honorários dos advogados oficiosos quando os arguidos são declarados contumazes e os processos ficam suspensos. A medida pretende resolver uma situação em que os profissionais podem ter trabalhado durante anos num processo, mas continuam sem receber porque o processo não chega ao fim.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Fui informado de que o Governo aceitou”, afirmou João Massano, na sessão de abertura da XIV Convenção das Delegações da Ordem dos Advogados, que decorre em Ponta Delgada, nos Açores. O bastonário explicou que, quando um arguido desaparece e é declarado contumaz, o processo pode ficar suspenso durante 15 anos, deixando o advogado que assegurou a defesa no interrogatório, no inquérito e na instrução à espera do pagamento.

A proposta foi apresentada pela OA ao Governo para que a declaração de contumácia passe a permitir o pagamento do trabalho já realizado, sem obrigar o advogado a aguardar pelo fim de um processo que pode permanecer parado durante muitos anos.

O anúncio surge depois de a ministra da Justiça ter apresentado, na quarta-feira, um conjunto de medidas para alterar o funcionamento do apoio judiciário. Segundo Massano, estão previstos pagamentos intercalares nos processos mais longos, a remuneração de atos que até agora não eram pagos e um prazo médio de 30 dias para os pagamentos. “Ontem, na Assembleia da República, a Ministra da Justiça anunciou três coisas. Pagamentos intercalares nos processos longos. Atos que nunca foram pagos passam a ser pagos. E pagamento num prazo médio de trinta dias”.

Destacou ainda o fim da confirmação dos atos praticados pelos advogados por parte das secretarias judiciais, passando a bastar a declaração do próprio profissional.

“Ninguém trabalha anos num processo sem receber” sublinhou, considerando que a previsibilidade dos pagamentos deixou de ser apenas uma promessa e passou a estar consagrada.

Videoconferência nos Açores com decisão judicial em dois dias

Na mesma intervenção, João Massano anunciou que a Ordem preparou uma anteproposta de lei para permitir que os advogados intervenham por videoconferência em diligências judiciais realizadas nos Açores, a pedido do próprio profissional e com exceção dos julgamentos. A proposta prevê que o juiz decida sobre o pedido no prazo de dois dias.

A iniciativa procura responder às dificuldades acrescidas do exercício da advocacia nas regiões insulares, onde a deslocação entre ilhas pode implicar viagens de avião e custos desproporcionados para diligências de curta duração.

A XIV Convenção, que reúne 289 participantes na Aula Magna da Universidade dos Açores, recebeu 42 comunicações, um número recorde, segundo o bastonário.

OA quer recuperar influência política através do diálogo

João Massano defendeu também a estratégia de diálogo institucional seguida pela atual direção, contrapondo-a à ideia de que a Ordem só consegue fazer-se ouvir através do confronto público com o Governo.

“Escolhemos o diálogo em vez da berraria. Disseram que era fraqueza”, afirmou, apresentando como exemplos o trabalho desenvolvido em torno da reforma do processo penal, das condições de parentalidade dos advogados e do pagamento do apoio judiciário.

Sobre a reforma do processo penal, reconheceu que a Ordem não conseguiu travar a aprovação parlamentar do diploma, mas afirmou que o diálogo com o Governo e os partidos permitiu excluir os advogados do regime de multas por atos dilatórios. Recordou ainda que o PS e a Provedora de Justiça levaram a lei ao Tribunal Constitucional.

Na área da parentalidade, destacou a existência de iniciativas legislativas do PSD e do PS, bem como o anúncio de uma proposta pelo Chega, para responder às dificuldades enfrentadas por advogados que são convocados para diligências judiciais durante períodos de licença ou após o nascimento de um filho.