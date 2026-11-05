Menos margem de manobra para Trump é “boa notícia” para empresas portuguesas

Os resultados das midterms nos EUA foram recebidos com otimismo pelos representantes empresariais em Portugal. Mais de que uma reversão na política económica e comercial de Donald Trump, o "tsunami azul" que resultou das eleições intercalares desta terça-feira deverá retirar margem de manobra à atual administração e trazer maior previsibilidade para quem faz negócios no país. Uma "boa notícia" para as empresas portuguesas.

Pressionados pelos custos de vida, os norte-americanos passaram, esta terça-feira, um cartão vermelho a Donald Trump, com os democratas a conquistarem o controlo das duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos nas…