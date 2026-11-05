Menos margem de manobra para Trump é “boa notícia” para empresas portuguesas

Menos margem de manobra para Trump é “boa notícia” para empresas portuguesaspremium
Representantes empresariais admitem que vitória democrata não significa "uma alteração imediata da política económica dos EUA", mas pode trazer maior previsibilidade às relações comerciais.
Os resultados das midterms nos EUA foram recebidos com otimismo pelos representantes empresariais em Portugal. Mais de que uma reversão na política económica e comercial de Donald Trump, o "tsunami azul" que resultou das eleições intercalares desta terça-feira deverá retirar margem de manobra à atual administração e trazer maior previsibilidade para quem faz negócios no país. Uma "boa notícia" para as empresas portuguesas.
Pressionados pelos custos de vida, os norte-americanos passaram, esta terça-feira, um cartão vermelho a Donald Trump, com os democratas a conquistarem o controlo das duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos nas…
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