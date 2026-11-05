Método MIR Asturias chega ao EIR: quatro décadas de experiência e um modelo de alto rendimento concebido para a enfermagem

O MIR Asturias, o histórico centro de formação em saúde de alto rendimento, alarga a sua oferta aos futuros profissionais do setor da saúde com a incorporação de um novo programa de preparação especializada destinado a estudantes de Enfermagem que se candidatam ao exame EIR (Enfermeiro Interno Residente).

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Segundo informou, com este lançamento, o MIR Asturias leva para a área da Enfermagem o método consolidado ao longo de quase 40 anos na preparação para o MIR, adaptando-o às necessidades de um grupo que tem de conciliar os estudos com os turnos de trabalho, a falta de tempo e a carga de trabalho clínico. O curso EIR de 11 meses do MIR Asturias será ministrado em formato online a partir de 2027.

Salientou que o novo programa EIR da MIR Asturias assenta nos pilares de uma metodologia própria, na qual os futuros profissionais de saúde confiam há quase quatro décadas, para criar um programa de preparação para o EIR concebido por e para profissionais de enfermagem. Trata-se de um modelo com um planeamento por fases que organiza o estudo e ajuda a priorizar os conteúdos em cada momento da preparação. Os manuais e materiais elaborados por especialistas servem de apoio a este percurso, para que o aluno avance com objetivos definidos e aproveite melhor o seu tempo.

«A preparação para o EIR exige perseverança, mas também uma organização que tenha em conta a realidade de quem trabalha na área da assistência. Queremos que cada aluno saiba onde concentrar os seus esforços e se sinta acompanhado durante a preparação, mesmo quando dispõe de pouco tempo para estudar», salientou Julia Yusto, coordenadora académica do curso EIR na MIR Asturias.

Esta metodologia combina aulas ministradas por docentes especializados, simulacros semanais e sessões de correção para um treino progressivo, tutores especializados com um número reduzido de alunos e apoio da nossa equipa de psicologia.

O campus virtual da MIR Asturias, o Campus One, permite analisar a evolução de cada aluno, identificar áreas a melhorar e orientar o esforço para os conteúdos que requerem maior atenção. Na conceção e acompanhamento académico do programa participa um comité de especialistas em Enfermagem, liderado por Julia Yusto, que contribuirá com uma visão profissional atualizada e alinhada com a realidade profissional e de cuidados de saúde do setor.

«Com o lançamento do programa EIR, damos um passo natural na nossa trajetória. Levamos para a área da Enfermagem a mesma experiência, metodologia e ferramentas que, ao longo de quase 40 anos, nos tornaram uma referência na preparação para o MIR. O nosso objetivo é que os profissionais e estudantes de Enfermagem disponham, desde o primeiro dia, de um método de alto rendimento concebido especificamente para as particularidades do seu exame», acrescentou Marta Novo, diretora da MIR Asturias.

O curso EIR, com a duração de 11 meses, que terá início em 2027, será ministrado na modalidade online e foi concebido para facilitar a preparação de estudantes e profissionais de Enfermagem com ritmos e disponibilidade diferentes.

Este programa é complementado com um acompanhamento pós-exame. A MIR Asturias oferece aos estudantes uma previsão de resultados baseada em algoritmos e num modelo académico desenvolvido e aperfeiçoado ao longo dos anos. O centro de formação em saúde de alto rendimento também organiza sessões de aconselhamento após a prova para ajudar os alunos na escolha da sua vaga, acompanhando-os até ao final do processo.

Ao longo de quase 40 anos, a MIR Asturias tem acompanhado mais de 70 000 profissionais de saúde na sua preparação para o MIR, com alunos provenientes de toda a Espanha e de até 56 países, consolidando um modelo de formação que se desenvolve tanto na modalidade online como presencial nas suas sedes de Oviedo, Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Santiago e Bilbau. A estes centros juntaram-se recentemente Málaga, Córdoba e Saragoça, e em breve Granada. Destacou-se que, em 2026, os seus alunos ocuparam mais de um quarto das 1 000 primeiras posições do exame e 30 % das 100 primeiras. Além disso, pelo sexto ano consecutivo, duplicaram as suas probabilidades de se classificarem entre os 3 000 primeiros classificados.