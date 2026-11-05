Ministra da Justiça aponta “excessos de parte a parte” nos protestos pela habitação

A ministra da Justiça admite “excessos de parte a parte” e pede equilíbrio na manifestação pela habitação. Rita Alarcão Júdice defendeu esta quarta-feira “bom senso” na interpretação e aplicação da decisão do tribunal administrativo sobre o direito a acampar nos protestos.

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Na audição parlamentar de discussão na especialidade do próximo Orçamento do Estado, a ministra foi questionada pelo deputado do Livre, Paulo Muacho, sobre o “tipo de intervenção” adotado pelo Ministério da Justiça para “garantir que todo o Governo e todo o Estado respeita os direitos fundamentais dos cidadãos”.

Para Rita Alarcão Júdice o equilíbrio tem de ser encontrado. “Julgo que não tem havido em alguns momentos da parte de quem se manifesta esse equilíbrio, tem havido excessos de parte a parte, por isso acho que é importante termos alguma ponderação para que possamos não extremar e não criar em Portugal situações com as quais nenhum português se identifica. Acho que essa é a preocupação primeira do Governo nesta matéria”, declarou. Referindo o respeito pelo Estado de Direito e pelas decisões judiciais, a ministra defendeu a segurança e a ordem pública.

Paulo Muacho denunciou a reação do ministro da Administração Interna (MAI) perante a decisão do tribunal sobre a intimação de Renata Cambra. O ministério liderado por Luís Neves defendeu que a decisão apenas se aplicava à ativista, contrariamente ao que sustenta a própria e a respetiva defesa jurídica.

Rita Alarcão Júdice respondeu ao Livre que, “do ponto de vista estritamente jurídico”, todos os juristas estarão de acordo que a decisão apenas afeta a visada.

“Outra questão é se foi ou não reconhecido o direito geral de ocupação daquele espaço. Também não foi. Agora se tem que haver bom senso, tem. Não houve [reconhecimento generalizado]. Tive o cuidado de ler a decisão”, declarou a ministra. Segundo a governante, a ocupação permanente e indiscriminada do espaço não foi reconhecida, sendo “determinado um conjunto de medidas que têm que ser respeitadas, e bem, de salvaguarda e de equilíbrio dos direitos”.

Paulo Muacho concordou com a governante, mas atirou: “se possível transmita esse entendimento também ao seu colega da Administração Interna, que acho que seria muito importante que esse bom senso também pudesse imperar no MAI”.

Também Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, felicitou a ministra pela “seriedade intelectual” da resposta ao deputado do Livre, “reconhecendo o óbvio, que os direitos fundamentais não podem ser nominativos e que a interpretação que o MAI fez não passaria no crivo de qualquer exame do primeiro ano de qualquer faculdade de Direito”.