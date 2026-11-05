Moedas sugere tenda “simbólica” no mercado de Natal do Rossio e protesto noutro local

O Executivo da Câmara Municipal de Lisboa iniciou uma segunda tentativa de conciliação da designada “acampada” e do mercado de Natal que anualmente decorre no mesmo local do protesto, a praça do Rossio. Desta feita, Carlos Moedas propõe que a tenda fique, mas também à autora do pedido à Justiça para que permita a montagem da tenda que se manifeste noutro local.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A proposta enviada esta quinta-feira a Renata Cambra pressupõe “que mantenha simbolicamente uma tenda na Praça do Rossio durante a realização do tradicional mercado de Natal” e “assegurar a continuação dos protestos e das iniciativas associadas à Acampada Lisboa” num dos três locais anteriormente propostos pela Câmara: Largo de São Domingos, Praça do Martim Moniz ou Restauradores.

Segundo o comunicado enviado pela autarquia, trata-se de “mais uma solução de compromisso para conciliar protesto pela habitação e Mercado de Natal no Rossio”.

Realçado que a sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa “também atribui à requerente o dever de compatibilizar o exercício do seu direito de manifestação com os demais interesses públicos e compromissos assumidos com os comerciantes da cidade”, o Executivo reforça a vontade de encontrar “uma solução equilibrada” entre protestos e a feira de Natal e explica: