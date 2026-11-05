“Não há nenhum modelo [de IA] que diga onde é que os carapaus estão mais fresquinhos”

Num setor onde os sentidos ainda pesam, qual o papel que a IA pode assumir? Pingo Doce e Plot apontam caminhos, a começar pelo trabalho já feito em SEO.

⚡ ECO Fast A inteligência artificial está a ser explorada no retalho alimentar, mas ainda não substitui a experiência sensorial na escolha de produtos frescos.

O Pingo Doce identifica três fatores-chave para o consumidor: disponibilidade, preço justo e proximidade, priorizando a experiência do cliente em vez da IA.

As marcas devem manter a coerência nas suas comunicações e estratégias digitais, adaptando-se às novas tendências de consumo e à evolução da tecnologia.

Os chatbots de inteligência artificial podem ajudar a escolher um seguro de saúde ou uma televisão. E no retalho alimentar? “Não há nenhum modelo que me diga onde é que os carapaus estão mais fresquinhos, onde é que as mangas estão mais maduras e onde é que a carne é mais tenra. E, apesar de tudo, os frescos ainda pesam pelo menos 30% naquilo que é a cesta que o consumidor português leva para casa”, defende Francisco de Soure, digital & innovation director do Pingo Doce.

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No evento “A IA e a visibilidade das marcas”, realizado no Estúdio ECO, Francisco de Soure e Elsa Gomes, diretora de estratégia digital da Plot, explicaram porque é que, num setor onde os sentidos ainda pesam tanto na escolha, a IA é para já um complemento.

O ponto de partida da estratégia do Pingo Doce é o que o consumidor procura num supermercado. Os estudos que o Pingo Doce repete todos os anos apontam sempre “três fatores determinantes”. Os fatores são o consumidor encontrar aquilo que procura, encontrá-lo a um preço que entende que é justo e equilibrado e ter acesso a essa insígnia perto de si. Por isso, mais do que a IA, a “primeira preocupação no Pingo Doce” é garantir que “estamos perto do cliente, com os produtos que ele procura e ao preço que ele procura”. “O mundo digital é um complemento importante a isto.”

Os alicerces continuam a ser os do SEO

Para Francisco de Soure, o trabalho feito para os motores de busca continua a valer para os modelos de IA. “Muito do trabalho que fazíamos no mundo do SEO continua a ser absolutamente relevante quando estamos a fazer este mesmo trabalho no mundo do GEO”, afirma. O responsável admite que “ainda é muito mais aquilo que não sabemos do que aquilo que sabemos” e que uma decisão certa hoje pode não o ser amanhã. Mas há uma regularidade, a de ser preciso “garantir que os alicerces estão lá”.

“O trabalho que temos de fazer é garantir que damos motivos suficientes a um utilizador de um modelo para, independentemente do resultado da pesquisa, vir ter connosco” Francisco de Soure digital & innovation director do Pingo Doce.

O trabalho é o mesmo, mas mais exigente. “Passamos a ter um conjunto de decisores que não são humanos e que não têm as limitações de foco e de atenção que um humano tem”, explica. Um consumidor consulta duas ou três fontes. Um modelo percorre “uma infinidade de fontes”, dos agregadores às redes sociais e às plataformas de avaliações.

Por isso, “temos de estar muito mais vigilantes num conjunto muito mais vasto de touchpoints digitais” e “ser muito mais exímios e muito mais coerentes na execução”. Na prática, trata-se de “garantir que comunicamos com clareza, no espaço digital, aquilo que são as nossas forças — como já tínhamos de fazer antes, mas agora ainda mais”. E de o fazer de forma “entendível não só pelo cliente, mas agora também pelos modelos”.

Mesmo quando um modelo faz parte da pesquisa pelo cliente, o Pingo Doce quer continuar a dar-lhe motivos para “sair desse espaço e vir conhecer-nos naquilo que são os nossos espaços próprios”. A marca quer manter-se como “o livro de receitas de Portugal” e preservar a liderança “naquilo que é a consulta de receitas pelo consumidor português, nas dicas de cozinha, na explicação e comunicação sobre frescos”. “O trabalho que temos de fazer é garantir que damos motivos suficientes a um utilizador de um modelo para, independentemente do resultado da pesquisa, vir ter connosco”, defende.

“As pessoas são as mesmas, querem as mesmas coisas. Só temos é uma lupa gigante que nos deteta aquilo que não está a acontecer como gostaríamos, ou que está a acontecer como gostaríamos e que devemos reforçar” Elsa Gomes diretora de estratégia digital da Plot

Elsa Gomes concorda que não se parte do zero. A reputação, a confiança, a memória e a experiência das pessoas também se refletem nas respostas da IA. “A IA é um super-cliente que vai a todo o lado, mas é um super-cliente cuja racionalidade depende dos sinais que lhe estamos a dar. Portanto, o somatório dos sinais que lhe damos é que faz as respostas”, explica. Daí que “quem já tem uma boa vantagem de SEO terá uma boa vantagem de GEO”.

A diretora de estratégia digital Plot vê também uma oportunidade. Como o consumidor faz agora perguntas mais complexas, abre-se “uma janela de procura bastante interessante, que podemos também explorar a nível de dados e de conhecimento daquilo que exatamente procura e valoriza”. Para a aproveitar, as marcas têm de reforçar as mensagens, mantê-las consistentes em todos os canais, do site às redes sociais, e auditar os resultados. “Saber muito bem o que está a acontecer hoje, sabendo que amanhã pode dar resultados ligeiramente diferentes.”

“As pessoas são as mesmas, querem as mesmas coisas. Só temos é uma lupa gigante que nos deteta aquilo que não está a acontecer como gostaríamos, ou que está a acontecer como gostaríamos e que devemos reforçar”, resume.

Francisco de Soure dá dois exemplos desta continuidade. O primeiro são os artigos assinados, que constroem credibilidade. O segundo é a informação de produto no site e no canal online, que “era relevante em SEO e agora ainda mais”.

“Sabemos que há aqui um baluarte, se quisermos, de consumidores absolutamente tradicionais, e não nos podemos deslumbrar com este objeto cintilante que é a inteligência artificial” Francisco de Soure digital & innovation director do Pingo Doce

O consumidor está a mudar, mas não todo

A IA não é a única força a mudar o consumidor do retalho alimentar. “Há um conjunto de tendências na preferência do consumidor que ainda se estão a estabelecer e em que não está de todo claro onde vão parar”, lembra o responsável do Pingo Doce.

O exemplo que dá são os medicamentos GLP-1, como o Ozempic e o Mounjaro, desenvolvidos para ajudar a controlar a diabetes e utilizados também para promover a perda de peso em pessoas com obesidade. “Estamos a falar, em Portugal, de qualquer coisa como 10% da população que, se ainda não utilizou, diz que tem intenção de o fazer. Está a ficar consolidado em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, e isto altera drasticamente o comportamento do consumidor, porque há um conjunto de alimentos que passam a ser fundamentalmente impossíveis de consumir, por causa dos efeitos secundários.”

Ao mesmo tempo, as tendências dos proteicos e dos suplementos já estavam a ganhar expressão. E há “uma sobreposição muito interessante entre o consumidor que é mais sensível a estas tendências e o consumidor que é um utilizador preferencial de tecnologia na forma como se relaciona com a distribuição”. Mas a base de clientes também inclui muitos consumidores mais velhos, e muitos jovens que ainda vivem com os pais e não são assim os responsáveis por fazer as compras da casa.

A estratégia tem, por isso, dois lados. “Sabemos que há aqui um baluarte, se quisermos, de consumidores absolutamente tradicionais, e não nos podemos deslumbrar com este objeto cintilante que é a inteligência artificial, porque as necessidades destas pessoas são completamente indiferentes àquilo que tendencialmente estejamos a fazer no digital.” Por outro lado, “temos tendências novas a aparecer, que estão precisamente associadas a consumidores mais modernos, e aí sim, há um trabalho muito importante a fazer”.

“Ainda estamos muito longe de saber qual vai ser o cavalo que vai ganhar esta corrida” Francisco de Soure digital & innovation director do Pingo Doce

Em que IA apostar?

A dificuldade para saber como investir na IA começa na fragmentação. “Quando estávamos no mundo puro e duro do SEO, sabíamos que havia uma lógica muito clara para como se ganha ou perde a propriedade desta relação”, ou seja, todos eram medidos pelo algoritmo da Google. Agora, mesmo entre os modelos de fronteira, há “uma variedade muito grande na maneira como cada um deles olha para o espaço digital e aconselha o consumidor”. E começam a surgir alternativas open-weight — modelos de IA que qualquer empresa pode descarregar e adaptar, sem depender de quem os criou –, “que não estão dentro das grandes empresas tecnológicas”.

As retalhistas têm respondido de duas formas. Algumas criam plugins para um modelo específico. Outras desenvolvem soluções próprias, “tentando que essa solução interna seja suficientemente relevante para que o consumidor faça bypass a um modelo generalista e utilize o seu”. Para Francisco de Soure, “ainda estamos muito longe de saber qual vai ser o cavalo que vai ganhar esta corrida”. “Não é nada claro onde vou retirar mais vantagens. Se é apostar na OpenAI, na Google ou na Anthropic.”

Perante este panorama, “se calhar o melhor é apostar em ter um modelo e disponibilizá-lo”, comenta. Um modelo que permita, por exemplo, pesquisar receitas e preparar planos alimentares adaptados às necessidades e às preferências de cada cliente. “Isso é um mundo enorme que se abre”, admite. Mas o retorno não é claro. “Não sei se tenho mais retorno de um ou dois euros que invista hoje numa solução deste género ou de um ou dois euros que invista numa promoção em loja. Ou se posso adiar esta decisão para um momento posterior.”

Há, ainda assim, uma decisão que não adia. “Sei que é um bom investimento, não tenho dúvidas nenhumas, apostar na consolidação daquilo que são os meus fatores de sucesso em SEO, porque sei que eles alimentam o sucesso em GEO, seja qual for o modelo vencedor ou a configuração do ecossistema que vai emergir daqui a um, dois ou três anos.”

Depois, o caminho passa por fazer experiências que “permitam aprender e destrinçar o que funciona daquilo que não funciona”, sem que isso “implique necessariamente uma aposta all-in em algo que ainda não temos a certeza de que nos vai trazer o melhor resultado”. Só depois dos testes chega o momento de “selecionar as peças que acreditamos que valem a pena e, aí sim, implementá-las em escala”.

Elsa Gomes segue a mesma lógica. Aconselha a “ir por fases e garantir que a base está bem construída, que a infraestrutura dá resposta a parâmetros que são mais ou menos estáveis e que já sabemos — nem que seja por lógica e por aquilo que estamos a observar — que têm de estar a funcionar bem”. Depois, cada marca tem de perceber o papel da IA no seu setor. Esse papel é “totalmente diferente” numa decisão financeira, em que a IA ajuda a comparar produtos complexos, e numa ida ao supermercado. No retalho alimentar, a IA pode “ajudar a diminuir todas as decisões que as pessoas têm de tomar quando vão ao supermercado — o planeamento, a conservação dos alimentos, qual é o ingrediente certo para mim e para a minha dieta”. Na sua visão, é aí que pode surgir a resposta.

“À data de hoje, estamos a viver numa espécie de ambiente de crédito bonificado naquilo que é o acesso à inteligência artificial. Francisco de Soure digital & innovation director do Pingo Doce

Agentes a fazer as compras? Não tão cedo

Um caminho que Francisco de Soure considera que não virá tão cedo é as compras através de agentes no retalho alimentar. Na sua perspetiva, é mais expectável que “tenhamos agentes a fazer a lista de compras”.

A lista de compras é um tema antigo para o responsável. “Ainda há um ano tive uma discussão com a pessoa responsável pela nossa app, porque insistia que a nossa funcionalidade de lista de compras devia ter mais destaque e até devia evoluir para funcionar como uma espécie de Waze dentro da loja — ainda não perdi completamente essa ideia.” Para tirar a dúvida, passou algum tempo em três lojas do Pingo Doce a observar os clientes. “Continua a haver, em primeiro lugar, uma proporção enorme de pessoas que continua com papel e caneta.” Entre os que usam o telemóvel, muitos leem a lista nas mensagens de WhatsApp. E os “mais avançados” usam uma app de notas partilhada pela família.

Num “mundo ideal”, um agente leria as mensagens de WhatsApp e as notas e passaria a lista, por exemplo, para a app do retalhista. “Acho que isso é perfeitamente exequível.”

Já sobre agentes a fazer as compras, é cético. Um fator é o envelhecimento da população. Outro é o peso do e-commerce no retalho alimentar. “Em Portugal, o peso das vendas online nas compras de retalho alimentar nunca chegou a atingir 2%.” Para Francisco de Soure, há duas razões para isso, nomeadamente, a densidade de supermercados nos grandes centros urbanos — que “é muito, muito marcada” — e o facto de “[sermos] de facto um país em que as pessoas ainda cozinham muito”. “E, portanto, lá está, existe este efeito de seleção e há uma barreira de confiança que é preciso ultrapassar.”

Do lado das plataformas, existe também a falta de clareza sobre os custos. “À data de hoje, estamos a viver numa espécie de ambiente de crédito bonificado naquilo que é o acesso à inteligência artificial. Ninguém está a pagar o custo real da inferência que está a utilizar” aponta. Quando estas soluções chegarem à escala empresarial, o custo “dispara muito rapidamente”, um peso maior num setor de margens curtas como o retalho alimentar.

No entanto, garante não estar a desvalorizar a importância do e-commerce, “senão não tínhamos apostado em ter um canal próprio”. “Para os clientes que valorizam o e-commerce, é um canal importantíssimo.” Recorde-se que, em maio de 2025, a retalhista decidiu apostar na venda direta, depois de cerca de sete anos de parceria com o Mercadão.

Sobre números, diz apenas que o canal “é relativamente jovem e tem vindo a crescer de uma forma bastante sustentável”. A prioridade é a experiência. “Muito mais do que crescer em vendas rapidamente, aquilo que queremos é crescer em maturidade e em consolidação da experiência de cliente e da qualidade do serviço.” A empresa está a trabalhar para levar o serviço além da Grande Lisboa, do Grande Porto e de algumas capitais de distrito.

Resumindo, num país com baixa penetração do e-commerce, como Portugal, “é um voto de confiança adicional passar de acreditar que posso confiar numa pessoa que está na loja para escolher a minha fruta, a minha carne, o meu peixe, para entregar essa decisão a um modelo de inteligência artificial que toma essas decisões por mim e se encarrega de fazer essa seleção.” Por isso, não vê esse cenário “a tangibilizar-se de forma relevante em Portugal nos próximos dois, três ou quatro anos”.

“Desaconselho não termos em conta todo o trabalho e todos os resultados que já foram feitos” Elsa Gomes diretora de estratégia digital da Plot

O que fazer já: foco e coerência

Para Elsa Gomes, o erro a evitar é recomeçar do zero. O caminho é concentrar a marca em poucos temas e manter a coerência entre canais.

“Desaconselho não termos em conta todo o trabalho e todos os resultados que já foram feitos, e termos a ilusão de que vamos partir do zero e de que, de repente, vamos alimentar a IA de uma forma quase mecânica. Isso já não resultava antes e não vai resultar para a IA”, afirma. Já se sabe o que resulta melhor nas páginas, nas secções e nos headings, “mas isso faz tudo parte de uma estratégia muito mais global”. “Compartimentar, olhar de forma isolada para cada desafio, dificilmente trará os resultados globais que queremos.”

A recomendação é “não dispersar a comunicação, ter clareza sobre onde é que quero estar e, de facto, ter essa visão alargada”. E juntar as várias áreas da empresa, porque “cada vez mais se tocam a marca e o marketing. Tudo tem de funcionar para um objetivo de posicionamento global”.

No Pingo Doce, “as pessoas que envolvemos não são fundamentalmente diferentes. Agora, o nível de alinhamento que tem de haver é muito maior, porque a coerência entre canais tem de ser muito maior”, explica Francisco de Soure. “Temos de estar muito mais focados naquilo que são os temas em que queremos ter propriedade e autoridade, e ser capazes de executar sobre isso de forma exímia. É a diferença entre conseguirmos sustentar crescimento ou começarmos a dispersar foco e, na verdade, não atingirmos resultados.”

“O maior desafio é perceber onde vou buscar os KPI de que preciso para medir o desempenho” Francisco de Soure digital & innovation director do Pingo Doce

Como medir?

O maior desafio está na medição. As visitas e o tráfego já não chegam para avaliar o sucesso, e ainda não há nada que os substitua.

Para Elsa Gomes, a IA será “certamente para todas as marcas”, ainda que “o peso que assume na dinâmica da própria marca, na comunicação que a marca faz ou nas funcionalidades que oferece” seja “outro patamar de conversa”.

O que muda para todas é a forma de avaliar um projeto digital, até agora “muito assente em visitas, em tráfego”. Mas a mudança também traz uma oportunidade. “Os estudos mais recentes mostram que, quando alguém faz uma pesquisa nos modelos de IA e a marca é de alguma forma mencionada, tem duas a três vezes mais probabilidade de ser consultada diretamente a seguir.”

Entre a resposta da IA e a decisão do consumidor há “todo um gap”, onde entram a reputação e a parte emocional. Por isso, quando alguém pesquisa “Pingo Doce” depois de ver a marca numa resposta, “a experiência tem de dar resposta à expectativa que criei na forma como comuniquei”, defende Elsa Gomes.

As fichas de produto, a loja online e os conteúdos têm de estar otimizados, com atalhos para a loja sempre que fizer sentido. “Se as páginas, por exemplo, estiverem estruturadas dessa forma, ganhamos de todas as maneiras. O utilizador fica mais satisfeito por ter ali uma opção. Somos valorizados por qualquer motor e estamos a reforçar uma proposta de valor que já estamos a comunicar.”

Francisco de Soure não tem, para já, uma resposta. “O maior desafio é perceber onde vou buscar os KPI de que preciso para medir o meu desempenho, à medida que coisas como as visitas começam a desaparecer do panorama e não existe uma figura óbvia que substitua a minha capacidade de medir o meu sucesso”, admite. Estudos como o que a Plot apresentou no evento ajudam “a mitigar esta lacuna, mas ainda não existe nada que me permita, à distância de um clique, ir a um dashboard e ter feedback em tempo real sobre onde estou”.