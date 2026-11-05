Segurança

Novas ameaças de bomba desviam voos em vários países europeus

Alertas obrigaram aviões a aterrar em França, Bélgica e Bulgária. Os incidentes desta quinta-feira surgem dois dias após pelo menos sete voos terem sido alvo de ameaças semelhantes.

Ameaças de bomba obrigaram vários aviões comerciais a alterar os planos de voo e a realizar aterragens não programadas em diferentes países europeus, depois de a Polónia, Espanha e Bulgária verem na terça-feira o tráfego aéreo perturbado devido a ameaças de bombas, afetando várias companhias aéreas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Uma aeronave, que seguia de Dublin para Roma, foi encaminhada para uma base aérea de Évreux, cerca de 100 quilómetros a oeste de Paris, na sequência de um alerta de bomba. Segundo as autoridades francesas, citadas pela Reuters, os 151 passageiros e os seis tripulantes foram conduzidos para um local seguro, enquanto uma equipa especializada inspecionava o avião.

Na Bélgica, os meios de comunicação social locais noticiaram que um avião foi obrigado a aterrar no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, depois de uma ameaça.

Também um avião da Finnair proveniente de Helsínquia foi escoltado pela Força Aérea italiana até à aterragem prevista em Roma, segundo uma fonte próxima do processo citada pela agência noticiosa.

Na Bulgária foram reportadas três ocorrências. Dois aviões, provenientes de Copenhaga e Madrid, aterraram em Sófia, enquanto uma terceira aeronave, que viajava de Londres, aterrou em Plovdiv, segundo responsáveis búlgaros.

Até ao momento, nenhum país atribuiu a autoria das ameaças desta semana. Os episódios ocorrem num contexto de crescente preocupação das autoridades europeias com aquilo que classificam como ataques híbridos e operações de sabotagem, pelas quais alguns responsáveis têm responsabilizado a Rússia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Novas ameaças de bomba desviam voos em vários países europeus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação