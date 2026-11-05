Novas ameaças de bomba desviam voos em vários países europeus
Alertas obrigaram aviões a aterrar em França, Bélgica e Bulgária. Os incidentes desta quinta-feira surgem dois dias após pelo menos sete voos terem sido alvo de ameaças semelhantes.
Ameaças de bomba obrigaram vários aviões comerciais a alterar os planos de voo e a realizar aterragens não programadas em diferentes países europeus, depois de a Polónia, Espanha e Bulgária verem na terça-feira o tráfego aéreo perturbado devido a ameaças de bombas, afetando várias companhias aéreas.
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Uma aeronave, que seguia de Dublin para Roma, foi encaminhada para uma base aérea de Évreux, cerca de 100 quilómetros a oeste de Paris, na sequência de um alerta de bomba. Segundo as autoridades francesas, citadas pela Reuters, os 151 passageiros e os seis tripulantes foram conduzidos para um local seguro, enquanto uma equipa especializada inspecionava o avião.
Na Bélgica, os meios de comunicação social locais noticiaram que um avião foi obrigado a aterrar no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, depois de uma ameaça.
Também um avião da Finnair proveniente de Helsínquia foi escoltado pela Força Aérea italiana até à aterragem prevista em Roma, segundo uma fonte próxima do processo citada pela agência noticiosa.
Na Bulgária foram reportadas três ocorrências. Dois aviões, provenientes de Copenhaga e Madrid, aterraram em Sófia, enquanto uma terceira aeronave, que viajava de Londres, aterrou em Plovdiv, segundo responsáveis búlgaros.
Até ao momento, nenhum país atribuiu a autoria das ameaças desta semana. Os episódios ocorrem num contexto de crescente preocupação das autoridades europeias com aquilo que classificam como ataques híbridos e operações de sabotagem, pelas quais alguns responsáveis têm responsabilizado a Rússia.
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