Novas ameaças de bomba desviam voos em vários países europeus

Ameaças de bomba obrigaram vários aviões comerciais a alterar os planos de voo e a realizar aterragens não programadas em diferentes países europeus, depois de a Polónia, Espanha e Bulgária verem na terça-feira o tráfego aéreo perturbado devido a ameaças de bombas, afetando várias companhias aéreas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Uma aeronave, que seguia de Dublin para Roma, foi encaminhada para uma base aérea de Évreux, cerca de 100 quilómetros a oeste de Paris, na sequência de um alerta de bomba. Segundo as autoridades francesas, citadas pela Reuters, os 151 passageiros e os seis tripulantes foram conduzidos para um local seguro, enquanto uma equipa especializada inspecionava o avião.

Na Bélgica, os meios de comunicação social locais noticiaram que um avião foi obrigado a aterrar no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, depois de uma ameaça.

Também um avião da Finnair proveniente de Helsínquia foi escoltado pela Força Aérea italiana até à aterragem prevista em Roma, segundo uma fonte próxima do processo citada pela agência noticiosa.

Na Bulgária foram reportadas três ocorrências. Dois aviões, provenientes de Copenhaga e Madrid, aterraram em Sófia, enquanto uma terceira aeronave, que viajava de Londres, aterrou em Plovdiv, segundo responsáveis búlgaros.

Até ao momento, nenhum país atribuiu a autoria das ameaças desta semana. Os episódios ocorrem num contexto de crescente preocupação das autoridades europeias com aquilo que classificam como ataques híbridos e operações de sabotagem, pelas quais alguns responsáveis têm responsabilizado a Rússia.