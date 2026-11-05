Novobanco emite 750 milhões em obrigações a quatro anos com juro de 3,62%

O Novobanco emitiu 750 milhões de euros em obrigações cobertas com maturidade de quatro anos, noticiou esta quinta-feira a Bloomberg, citando uma fonte conhecedora do processo.

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O banco liderado por Mark Bourke vai pagar uma taxa de midswaps mais 33 pontos base, ou seja, de cerca de 3,62%, face ao guidance anterior de 37 pontos base acima dos midswaps, adiantou a agência.

A procura superou os 1.500 milhões de euros, numa operação em que os bookrunners foram o Barclays, o BMO, o DZ Bank, o IMI – Intesa Sanpaolo, o LBBW e o Natixis.

Esta terça-feira, o Novobanco informou que lucrou 585,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 4,1% em termos homólogos, com o resultado a ser penalizado com o custo adicional relacionado com a venda ao grupo francês BPCE, no final de abril.

(Notícia atualizada às 13h02 com termos finais e procura)