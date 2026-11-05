Nuno Melo alerta que Europa vive “guerra híbrida com expressões crescentes”

“Estamos neste momento a viver uma guerra híbrida com expressões crescentes”, assinalou o ministro da Defesa Nacional, enquadrando a vaga de ameaças de bomba contra aviões comerciais que tem perturbado o tráfego aéreo em vários países europeus e afetado várias companhias aéreas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Nuno Melo defendeu que a União Europeia (UE) e a NATO têm de “estar preparadas nas respostas” a este tipo de ameaças, que ultrapassam o domínio militar e podem afetar a estabilidade das democracias, acrescentando que Portugal faz “tudo o que pode, no limite das nossas capacidades, para ser um aliado credível e assegurar a defesa”.

“Obviamente que a guerra híbrida traz múltiplos impactos até para as nossas democracias, num âmbito que é político e em causa está a estabilidade de regimes que nós queremos defender, não apenas pela via militar clássica, mas através de todos os meios que devem ser empenhados nessa defesa”, afirmou o governante, à margem de uma reunião no Ministério da Defesa com Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Na reunião, Nuno Melo identificou dois temas centrais: a valorização da condição militar e o reequipamento e modernização dos três ramos das Forças Armadas. Neste processo, destacou a importância de instrumentos europeus como o SAFE, que permitem a Portugal reforçar o investimento na Defesa em paralelo com os compromissos assumidos no âmbito da NATO.

Relativamente à possibilidade de uma segunda ronda do instrumento — há uma segunda call com mais de 20 mil milhões ao dispor dos Estados-Membros — ou de outros mecanismos europeus de financiamento da Defesa, Nuno Melo reiterou que “Portugal não avançou ainda para a discussão”, vincando que o país “está neste momento muito concentrado na capacidade de execução do SAFE”. Na primeira call, Portugal assegurou uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para compra de fragatas e blindados, entre outros equipamentos.

Questionado ainda pelos jornalistas sobre o resultado das eleições norte-americanas, Nuno Melo voltou a destacar que considera os Estados Unidos um “aliado fundamental de Portugal”. O ministro defendeu a valorização da relação transatlântica, que considera decisiva no âmbito da NATO, sublinhando que não se deve confundir “o aliado com as administrações”.

Em outubro, o responsável já tinha defendido a relação de Portugal com Washington: “As administrações passam, mas é bom que os Estados Unidos sejam sentidos e queridos como aliados fundamentais.“