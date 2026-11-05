O futuro das cidades vai estar em debate em Oeiras
Talento, inovação, mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Estes são alguns temas em discussão na Conferência “Oeiras: Cidade do Futuro”, que se realiza já no dia 12 de novembro.
Para onde caminham as cidades? Decisores políticos, empresários e especialistas vão reunir-se na Conferência “Oeiras: Cidade do Futuro”, no dia 12 de novembro, no Auditório do Templo da Poesia, para debater os fatores que definem os municípios do futuro.
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Da economia do conhecimento à inteligência artificial, passando pela mobilidade inteligente, energia, espaço público e atração de investimento, o encontro analisará como Oeiras pode reforçar a sua posição enquanto polo tecnológico, científico e empresarial de referência internacional.
A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala. Consulte o programa e inscreva-se aqui.
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