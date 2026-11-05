O que esperar da 7.ª edição da Conferência New Money?

A Conferência New Money está de volta para a sua 7.ª edição, desta vez para explorar os desafios e oportunidades que estão a transformar o sistema financeiro europeu. Num contexto de rápida evolução tecnológica e regulatória, o evento coloca em destaque duas grandes tendências: os pagamentos realizados por agentes de inteligência artificial (agentic payments) e o impacto do Euro Digital e das stablecoins no futuro dos pagamentos.

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Como estão estas inovações a transformar a forma como empresas e consumidores realizam pagamentos? Especialistas do setor financeiro e tecnológico vão tentar responder a esta pergunta na 7.ª edição da Conferência New Money.

A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala. Participe neste espaço de discussão e inscreva-se aqui.