Mercados

O que o tsunami azul na política dos EUA muda para quem investe na bolsa

Os democratas conquistaram o Congresso e Wall Street fechou em alta. BlackRock, UBS e ING antecipam impasses no teto da dívida, dólar mais fraco e maior escrutínio aos centros de dados de IA.

ECO Fast
  • Os democratas assumiram o controle das duas câmaras do Congresso dos EUA, levando a uma reação inicial dos mercados com quedas, seguidas de recuperações significativas.
  • O Blackrock destaca que um governo dividido pode aumentar o risco de impasses financeiros e tensões nas negociações sobre o teto da dívida, mas não prevê mudanças orçamentais drásticas.
  • A incerteza política pode impactar a inteligência artificial e a construção de centros de dados, mas o UBS mantém uma visão otimista para o mercado de ações a longo prazo.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

Os democratas passaram a controlar as duas câmaras do Congresso norte-americano nas eleições intercalares de 3 de novembro e os mercados levaram poucas horas a digerir o resultado.

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Os futuros dos principais índices acionistas dos EUA chegaram a cair entre 2% e 3% durante a noite, mas o S&P 500 acabou o dia de quarta-feira a subir 1,6% e o tecnológico Nasdaq 1,4%, enquanto a yield das Obrigações do Tesouro (Treasuries) a dez anos recuou oito pontos base para perto de 4,9% e o dólar deslizou 0,3% contra um cabaz de seis moedas

O resultado eleitoral removeu uma fonte de incerteza. Com os democratas a controlar as duas câmaras do Congresso e o Presidente Donald Trump a manter a presidência e o poder de veto, mudanças abruptas na política fiscal e de despesa deverão ser mais difíceis”, escreve a equipa de Mark Haefele, diretor de investimentos da gestão de fortunas do UBS, numa nota diária enviada aos clientes.

Défices elevados e um forte endividamento público deverão persistir, intensificando a concorrência por capital e reforçando a nossa visão de taxas de juro estruturalmente mais altas.

BlackRock Investment Institute

Para a Blackrock, o ponto mais sensível está nas contas públicas. Numa nota de research, o Blackock Investment Institute lembra que um Governo dividido “aumenta o risco de impasses no financiamento e de paralisações da Administração” e que as negociações sobre o teto da dívida “podem também tornar-se mais tensas”, embora o Congresso cessante possa tentar resolver o tema antes de janeiro.

A maior gestora de ativos do mundo não espera, contudo, uma mudança de rumo orçamental, notando que “défices elevados e um forte endividamento público deverão persistir, intensificando a concorrência por capital e reforçando a nossa visão de taxas de juro estruturalmente mais altas”.

A gestora liderada por Larry Fink acrescenta que “o bloqueio político não tem sido mau para os ativos de risco” ao longo da história e que “os impasses em torno do teto da dívida têm sido a maior fonte de volatilidade nos mercados”. A BlackRock já tinha baixado as ações norte-americanas para “neutral” em outubro, por dúvidas sobre o ritmo e a economia do investimento em inteligência artificial, e prefere agora as obrigações do Tesouro de curto prazo, após as yields terem atingido máximos de várias décadas.

Tecnologia divide investidores e dólar recua

A inteligência artificial (IA) foi o tema que mais dividiu os investidores. O ING recorda que Gina Hinojosa venceu a corrida ao cargo de governadora do Texas “com um programa que defende uma moratória imediata à construção de centros de dados” e que as bolsas da Coreia do Sul e de Taiwan, com forte peso de exportadores de chips, chegaram a cair 3% a 4% durante a noite antes de recuperarem.

Em Wall Street, as ações da Amazon.com subiram 6,2% e as da Alphabet 3,8%, mas os operadores de centros de dados IREN e Hut 8 afundaram 14% e 22,7%, respetivamente, e o índice de semicondutores da Filadélfia perdeu 3,6%, para mínimos de seis meses.

“Os investidores parecem favorecer plataformas financeiramente sólidas, capazes de financiar o investimento com flexibilidade a partir dos fluxos de caixa existentes”, notam os analistas do UBS, que aconselham quem tem posições concentradas em tecnologia a usar os períodos de subida para diversificar ao longo da cadeia de valor da inteligência artificial.

O UBS lembra que o S&P 500 ganhou em média 15,5% nos seis meses seguintes às últimas 14 eleições intercalares desde 1970, enquanto o Morgan Stanley aponta para uma subida média de cerca de 16% no ano civil pós-intercalares quando um presidente republicano enfrenta um Congresso democrata.

É bastante claro que a aposta na IA vai enfrentar alguns obstáculos... se adiar ou alterar o ritmo da construção de centros de dados, começa a mudar a trajetória fundamental de muitos desses fornecedores”, refere Scott Chronert, responsável pela estratégia de ações norte-americanas do Citi Research. Já o Goldman Sachs considera que um Congresso democrata “pode limitar os incentivos fiscais aos centros de dados, mas uma moratória nacional parece improvável em qualquer cenário eleitoral”.

Para os investidores europeus, a reação do dólar é a que mais conta no imediato. O euro subiu para perto de 1,12 dólares, com um pico noturno em 1,1260, e o índice DXY (que agrega um cabaz de seis moedas contra o dólar) recuou até 101,25, nível que o ING considera “um suporte importante” até à divulgação do relatório de emprego de outubro.

Chris Turner, responsável global de mercados do banco holandês, defende que um Congresso democrata seria “um ligeiro fator negativo para o dólar”, tanto pelo que implica para a inteligência artificial como pela “perspetiva de uma paralisação prolongada do Governo dos EUA, potencialmente a partir do próximo verão”, mas avisa que “não perseguiríamos hoje a queda do dólar por aquilo que, afinal, pode ser uma história de 2027”.

O UBS mantém a previsão de que o EUR/USD recupere para 1,16 até ao final do ano e recomenda a quem tem exposição ao dólar acima das suas necessidades que a vá reduzindo de forma gradual.

O padrão histórico joga a favor das bolsas, com as reservas habituais. O UBS lembra que o S&P 500 ganhou em média 15,5% nos seis meses seguintes às últimas 14 eleições intercalares desde 1970, enquanto o Morgan Stanley aponta para uma subida média de cerca de 16% no ano civil pós-intercalares quando um presidente republicano enfrenta um Congresso democrata, com a ressalva de que as ações já subiram mais em 2026 do que é habitual num segundo ano de mandato.

Tai Hui, estratega-chefe da J.P. Morgan Asset Management para a Ásia-Pacífico, lembra que “Trump continua a ter poder de veto” e que há “um teto da dívida algures no próximo ano”, mas vê uma “surpresa positiva” na possibilidade de os défices ficarem “muito mais controlados ou limitados”.

O UBS mantém-se “construtivo” em relação às ações mundiais, com preferência pelos setores industrial, da saúde e financeiro e pelas regiões da Zona Euro, dos mercados emergentes e da Ásia excluindo o Japão.

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