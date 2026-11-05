Open Insurance “é uma mais-valia para todos” na distribuição de seguros

O mercado de distribuição de seguros está a diversificar-se, com a entrada de novos canais e a colaboração entre empresas a criar oportunidades para alargar o acesso aos produtos seguradores. Ana Teixeira, CEO da Mudey, e Ricardo Neves, Head of Partnerships and Alternative Channels da Zurich, destacaram o potencial deste ecossistema, alertando para os desafios de um mercado em transformação, no painel “Quem Vai Vender Seguros? O Ecossistema da Distribuição” da 7ª edição da Conferência Anual ECOseguros.

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Para Ana Teixeira, o setor está perante um mercado cada vez maior, impulsionado pela vontade de diferentes organizações em desenvolver novos modelos de negócio. “Estamos perante um mercado maior, sem dúvida. Um mercado que está vivo. Várias são as pessoas que estão motivadas em fazer coisas novas, mas os desafios são muitos”, afirma.

A CEO da Mudey considera que a evolução da distribuição deve estar assente na colaboração entre organizações que, apesar de terem as suas próprias atividades, conseguem criar valor em conjunto. Neste modelo, identifica a diversidade, a interdependência, a confiança e a capacidade de integração tecnológica e interoperabilidade como características fundamentais.

Também Ricardo Neves acredita que a diversificação dos canais de distribuição está a aumentar as oportunidades de negócio no setor segurador. No entanto, considera que esta transformação acontece num contexto de “incerteza económica e geopolítica”, o que coloca desafios às empresas.

Também a partilha de informação através da Open Insurance foi uma das oportunidades identificadas. Para Ricardo Neves, conhecer melhor os clientes representa uma vantagem para o setor. “Tudo o que contribua para a partilha de informação, para conhecermos cada vez mais os clientes, é uma mais-valia para todos“, afirma. Apesar das questões de proteção de dados e regulação, considera que a partilha será aceite pelos consumidores se estes reconhecerem valor na sua utilização.

Veja aqui na íntegra o painel “Quem Vai Vender Seguros? O Ecossistema da Distribuição”.