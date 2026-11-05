PLMJ assessora Lufthansa na privatização da TAP

A PLMJ assessorou a Lufthansa no processo de privatização da TAP, no âmbito do qual o Estado português venderá à companhia aérea alemã uma participação de até 49,9% do capital da TAP.

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“A assessoria abrangeu todas as fases da transação: desde as fases preparatórias, passando pela apresentação das propostas vinculativas e pela negociação dos contratos, até à assinatura dos documentos finais”, refere a firma em comunciado.

A equipa envolvida na operação foi liderada pelo sócio co-coordenador de Corporate M&A Diogo Perestrelo e envolveu, da mesma equipa, o sócio Alexander Ehlert e os advogados Ânia Cruz, Miguel Andias Loura, João Pereira Teixeira e Maria Leonor Mauritty.

Da equipa de Público, a transação foi acompanhada pelo sócio coordenador Diogo Duarte Campos, pela sócia Carla F. Machado e pela advogada Ana Margarida Batista. Já da equipa de Concorrência, a operação contou com a participação de Ricardo Oliveira, sócio coordenador, de Rita Aleixo Gregório, sócia, e dos advogados Alexandra Dias Henriques e João Prata Rodrigues.

Por fim, Nuno Ferreira Morgado, sócio coordenador e Pedro Rosa, asseguraram os temas da área de Laboral. Também intervieram em várias fases da transação as equipas de Imobiliário e Turismo, Urbanismo e Ordenamento do Território, Fiscal, Ambiente, Resolução de Litígios, Tecnologia, Media e Telecomunicações, Propriedade Intelectual, Bancário e Financeiro e Seguros.