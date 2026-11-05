Combustíveis

Polícia Marítima já aprendeu mais combustível este ano do que em todo o ano de 2025

  • Lusa
  • 19:00

Já a GNR remeteu esta quinta-feira para uma conferência de imprensa a realizar brevemente a apresentação dos dados das apreensões de combustível no combate ao tráfico de droga.

A Polícia Marítima apreendeu, nos primeiros nove meses deste ano, cerca de 100 mil litros de combustível no combate ao tráfico de droga, mais 45% do que em todo o ano de 2025, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“No plano geográfico, os distritos de Lisboa, Setúbal e Faro constituem áreas de particular incidência operacional, atendendo à identificação de estruturas logísticas de apoio ao narcotráfico marítimo”, precisou a AMN.

Entre estas, estão estruturas “destinadas ao transporte de combustível, mantimentos e equipamentos, para apoio e reabastecimento de embarcações envolvidas no transporte de estupefacientes em alto-mar”.

“Importa salientar que a apreensão de combustível assume particular relevância operacional, uma vez que permite comprometer a capacidade logística das organizações criminosas, dificultando a execução de operações de transporte e transbordo de estupefaciente por via marítima”, sublinhou a AMN, numa resposta recente à Lusa.

Já a GNR remeteu esta quinta-feira para uma conferência de imprensa a realizar brevemente a apresentação dos dados das apreensões de combustível no combate ao tráfico de droga.

Segundo o Ministério da Justiça, “existe uma solução que permite dar um destino útil a combustíveis apreendidos no âmbito de processos judiciais, evitando a sua destruição sempre que estejam reunidas as condições legais e técnicas necessárias”, dispondo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), que gere as reservas petrolíferas nacionais, de “experiência e capacidade técnica para assegurar” o armazenamento.

“Na sequência dos contactos estabelecidos pelo Ministério da Justiça em estreita articulação com o Ministério do Ambiente e Energia, a ENSE confirmou a possibilidade de armazenamento de gasóleo e gasolina”, assegurou à Lusa a tutela.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Polícia Marítima já aprendeu mais combustível este ano do que em todo o ano de 2025

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Governo quer prolongar IRC de 5% na Zona Franca da Madeira

Salomé Pinto,

Executivo aprovou uma proposta de lei que cria um novo regime que permitirá às entidades licenciadas na ZFM a partir de 1 de janeiro de 2027 continuar a beneficiar de uma taxa reduzida de imposto.