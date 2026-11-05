Portugal vai duplicar contribuição para comunidade ibero-americana
Luís Montenegro anunciou que Portugal vai duplicar a contribuição anual para a Secretaria-geral Ibero-Americana, e defendeu uma comunidade com "resultados concretos e sentidos" pelas populações.
Portugal vai duplicar a contribuição anual para a Secretaria-geral Ibero-Americana, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que defendeu uma comunidade ibero-americana com “resultados concretos e sentidos” pelas populações.
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Luís Montenegro, que falava no plenário da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, em Madrid, defendeu que a comunidade ibero-americana deve ser “uma comunidade de diálogo político” e “de concertação”, mas também “uma comunidade com resultados concretos, palpáveis, sentidos” pelas populações dos países que a integram.
“Sou aqui portador, mais uma vez, da mensagem de envolvimento e de compromisso de Portugal [com a comunidade ibero-americana]. Vamos também por isso duplicar a nossa contribuição anual para a Secretaria-Geral Ibero-Americana, o que revela o nosso empenho, a nossa disponibilidade, o nosso compromisso”, disse o primeiro-ministro.
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