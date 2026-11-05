Atualidade

Portugal vai duplicar contribuição para comunidade ibero-americana

  • Lusa
  • 11:38

Luís Montenegro anunciou que Portugal vai duplicar a contribuição anual para a Secretaria-geral Ibero-Americana, e defendeu uma comunidade com "resultados concretos e sentidos" pelas populações.

Portugal vai duplicar a contribuição anual para a Secretaria-geral Ibero-Americana, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que defendeu uma comunidade ibero-americana com “resultados concretos e sentidos” pelas populações.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Luís Montenegro, que falava no plenário da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, em Madrid, defendeu que a comunidade ibero-americana deve ser “uma comunidade de diálogo político” e “de concertação”, mas também “uma comunidade com resultados concretos, palpáveis, sentidos” pelas populações dos países que a integram.

“Sou aqui portador, mais uma vez, da mensagem de envolvimento e de compromisso de Portugal [com a comunidade ibero-americana]. Vamos também por isso duplicar a nossa contribuição anual para a Secretaria-Geral Ibero-Americana, o que revela o nosso empenho, a nossa disponibilidade, o nosso compromisso”, disse o primeiro-ministro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal vai duplicar contribuição para comunidade ibero-americana

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Euribor sobe para máximo de um ano a três meses

Lusa,

A taxa Euribor subiu a a três meses, ao ser fixada em 2,812%, mais 0,053 pontos que esta quarta-feira e um novo máximo desde dezembro de 2025.