Política

Portugal vai organizar e acolher cimeira ibero-americana de 2030

  • Lusa
  • 18:21

As cimeiras da comunidade ibero-americana realizam-se a cada dois anos e a próxima será nas Honduras, em 2028.

Portugal vai organizar e acolher a 32.ª Cimeira Ibero-Americana, em 2030, disse esta quinta-feira o Presidente da República, António José Seguro.

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“A disponibilidade que manifestámos em nome do Estado português para acolher em 2030 esta conferência foi concretizada e hoje garantida”, disse António José Seguro, em Madrid, num conferência de imprensa no final da 30.ª Cimeira Ibero-Americana.

As cimeiras da comunidade ibero-americana realizam-se a cada dois anos e a próxima será nas Honduras, em 2028. Na cimeira de Madrid, que terminou esta quinta-feira, Portugal esteve representado pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Tivemos oportunidade de reafirmar a nossa determinação em continuar este diálogo político com os países da Comunidade Ibero-Americana”, disse Seguro.

O chefe de Estado lembrou que Portugal, “desde 1991, da primeira conferência, esteve sempre representado ao mais alto nível, ao nível do seu Presidente da República e ao nível do seu primeiro-ministro”. “E talvez por isso, a disponibilidade que manifestámos em nome do Estado português para acolher em 2030 esta conferência foi concretizada e hoje garantida”, acrescentou.

O Presidente da República (PR) fez um balanço “muito positivo” da cimeira de Madrid, “quer da participação de Portugal”, quer do consenso em torno da necessidade de aprofundar a relação “entre povos dos dois lados do Atlântico”.

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