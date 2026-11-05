Portugueses vão trabalhar até mais tarde do que a maioria dos europeus

Trabalho

Portugueses vão trabalhar até mais tarde do que a maioria dos europeuspremium

A idade legal de reforma em Portugal atingirá 69,7 anos em 2080, segundo estimativas da Comissão Europeia, com dois terços de cada ano adicional de vida aos 65 anos a serem passados a trabalhar.

Quem hoje tem 40 anos e faz contas para se reformar aos 66 vai ter de rever o calendário. Portugal já está entre os países da União Europeia onde se trabalha até mais tarde e a distância para a média europeia vai alargar-se nas próximas décadas.

As novas projeções da Comissão Europeia e do Comité de Política Económica, que servem de base ao "Ageing Report 2027", colocam a idade legal de reforma em Portugal nos 67 anos em…

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