Portugueses vão trabalhar até mais tarde do que a maioria dos europeus

Quem hoje tem 40 anos e faz contas para se reformar aos 66 vai ter de rever o calendário. Portugal já está entre os países da União Europeia onde se trabalha até mais tarde e a distância para a média europeia vai alargar-se nas próximas décadas.

As novas projeções da Comissão Europeia e do Comité de Política Económica, que servem de base ao "Ageing Report 2027", colocam a idade legal de reforma em Portugal nos 67 anos em…