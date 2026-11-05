Preços altos do petróleo impulsionam petrolíferas. Mas há riscos

Os preços elevados do petróleo têm-se refletido nas contas das petrolíferas, cujos lucros dispararam apoiados na atividades de refinação. Contudo, preços altos do petróleo não se traduzem unicamente em benefícios para estes negócios — há alguns riscos a ter em consideração, sobretudo no caso de os preços elevados se manterem por períodos mais longos. Desde o impacto na economia até à imposição de taxas sobre os lucros extraordinários, conheça quais os principais riscos que podem ser enfrentados por estas empresas perante a alta do crude.

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Os preços do petróleo que são referência na Europa, do barril de Brent, têm-se mantido acima da fasquia dos 100 dólares desde 9 de setembro. Desde essa data, o barril recuou aos dois dígitos em apenas na sessão de 22 de setembro, quando fechou nos 99,25 dólares. Esta terça-feira, a cotação do ouro negro está nos 103,54 dólares, depois de ter sofrido uma quebra de 10% na segunda-feira, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter levantado dúvidas sobre se iria cumprir a ameaça de ataques ao Irão.

Os preços elevados estão sobretudo relacionados com a guerra que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão, e que ditou uma disrupção num importante ponto de circulação de cargas petrolíferas: o Estreito de Ormuz. Esta guerra também tem ameaçado outras vias decisivas, como o Estreito de Bab El Mandeb. A agravar a situação está a guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem ditado a destruição de refinarias.

A agravar os efeitos da guerra nos preços está o facto de a procura por combustíveis ser algo rígida no curto prazo: as famílias e as empresas têm pouca margem para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, assinala o economista sénior do Banco Carregosa, Paulo Rosa.

Ora, os preços elevados do petróleo têm-se refletido nos lucros do setor petrolífero. A Galp lucrou 682 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, um salto de 68%, em termos homólogos, impulsionado pela subida dos preços do petróleo e da margem de refinação. Repsol, Shell e TotalEnergies também fecharam o último trimestre com uma forte subida dos lucros.

A Allianz Global Investments (GI) nota que, para a produção upstream, os lucros aumentam quase na mesma proporção que o preço do petróleo, pelo que, “em teoria, mais é sempre melhor”. Mas, na prática, não é assim tão simples: os preços elevados podem, a certo ponto, tornar-se um risco.

“Numa primeira fase, a subida dos preços tende a favorecer sobretudo as empresas produtoras, aumentando as suas receitas e margens”, resume o CEO da ActivTrades Europe, Ricardo Evangelista. Contudo, “quando os preços permanecem muito elevados durante um período prolongado, começam a penalizar a atividade económica (…), podendo acabar por prejudicar a própria indústria petrolífera”, ressalva.

Quando os preços permanecem muito elevados durante um período prolongado, começam a penalizar a atividade económica (…), podendo acabar por prejudicar a própria indústria petrolífera. Ricardo Evangelista CEO da ActivTrades Europe

Em relação à economia, o analista da XTB, Henrique Tomé, realça que preços elevados de petróleo pressionam a inflação, reduzem o poder de compra e aumentam os custos das empresas. “Se o choque persistir, a desaceleração económica poderá reduzir a procura e penalizar os resultados do setor”, corrobora. O risco de estagflação “é hoje muito maior na Europa, devido à dependência das importações de combustíveis fosseis”, alerta Paulo Rosa, por oposição ao que se passa nos Estados Unidos.

“Os 100 dólares por barril constituem um nível de alerta, sobretudo se a subida for persistente. Acima dos 110–120 dólares, o risco de destruição da procura e de abrandamento económico aumenta significativamente”, afirma Henrique Tomé, analista da XTB. Ainda assim, não é fácil avançar um patamar exato no qual, do ponto de vista dos produtores, os prejuízos são maiores que os benefícios, já que o impacto do preço depende de fatores como a duração da subida, a evolução da procura e as condições económicas globais, explica Evangelista.

O ponto crucial para a indústria petrolífera não é uma recessão, que é temporária. É o momento em que os preços elevados levam os consumidores a investir em alternativas, porque essa procura nunca mais volta. Frederick Fisher Gestor de Carteiras Sénior para Fundos de Multiativos e Matérias-Primas da Allianz Global Investors (AllianzGI)

Além destas questões, há que considerar outros fatores, como a reação que os preços altos podem ‘provocar’ do ponto de vista governativo. “A intervenção política limita o potencial de crescimento [dos lucros das petrolíferas] muito antes de a economia entrar em colapso”, afirma Frederick Fisher, Gestor de Carteiras Sénior para Fundos de Multiativos e Matérias-Primas da Allianz Global Investors (AllianzGI). O mesmo refere-se à eventual aplicação de um imposto sobre os lucros extraordinários em todo o bloco, para as empresas de petróleo e gás. Em Portugal, o Governo já fez uma proposta que será discutida no Parlamento.

Olhando a um horizonte mais longo, podem avistar-se outros riscos, mais estruturais. “O ponto crucial para a indústria petrolífera não é uma recessão, que é temporária. É o momento em que os preços elevados levam os consumidores a investir em alternativas, porque essa procura nunca mais volta”, remata Fisher.

Preços devem manter-se em alta. E para já há vários ‘vencedores’

Apesar dos riscos associados aos preços elevados do petróleo, estes têm motivos para não aliviar. O principal fator de sustentação será a escassez de oferta, agravada pelas tensões geopolíticas, pelas perturbações nas exportações e pelos riscos nas rotas de transporte, nomeadamente no estreito de Ormuz, assinala Henrique Tomé.

Atualmente, os principais vencedores são os produtores de petróleo que não dependem das rotas que passam por Ormuz, aponta Anise Ganbold, responsável da área de Investigação e Mercados Globais de Energia na Aurora Energy Research. O economista sénor do Banco Carregosa especifica que estes serão as petrolíferas e os países produtores fora das zonas de conflito, como os Estados Unidos, Canadá, Noruega e Brasil, desde que consigam manter ou aumentar a produção e beneficiar assim dos preços elevados.

Além destes, beneficiam também as empresas comerciais e os braços comerciais das grandes petrolíferas europeias, armadores de navios-tanque, devido às elevadas taxas de frete e aos prémios por risco de guerra, assim como os países exportadores líquidos de petróleo, acrescenta a Allianz GI, sem deixar de fora um vencedor talvez menos ‘óbvio’: a eficiência e a transição energética.