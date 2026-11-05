Publicidade ‘obrigatória’ nas gravações de televisão regressa à Meo

Solução permite às marcas anunciar no ambiente televisivo da Meo, através de formatos de vídeo não ignoráveis. IKEA, Aldi, Vincino, Pandora, Lidl e Betclic são as primeiras a testar a oferta.

Cerca de um ano e meio após o fim do Playce, que permitia às marcas segmentar a publicidade por perfil de audiência, interesses, localização geográfica, tipo de conteúdo e horário, agora pelas mãos do Sapo e apenas na Meo, a publicidade em pré-rolls exclusivos e não ignoráveis (non-skippable) voltou as gravações em connected TV (CTV), O Playce, recorde-se, juntava na mesma solução, além da Meo, também a Nos e a Vodafone.

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“O Sapo reforça o seu posicionamento no mercado publicitário com o lançamento do ADDS+, uma nova oferta de publicidade em Connected TV (CTV), que permite às marcas comunicar através de formatos de publicidade digital integrados na experiência de consumo de televisão em grande ecrã, no ambiente Meo“, avança a operadora em comunicado.

A solução, que arranca em fase exploratória com campanhas da IKEA, Aldi, Vincino, Pandora, Lidl e Betclic, aposta em formatos de vídeo pré-roll exclusivos e não ignoráveis (non-skippable). Cada pré-roll apresenta apenas um anúncio, tal como acontecia com o Playce, permitindo às marcas garantir maior destaque para as suas mensagens.

Num cenário em que a televisão linear, os conteúdos on demand e as plataformas de streaming coexistem, a oferta procura responder à procura dos anunciantes por formatos que combinem o alcance da televisão com as possibilidades de segmentação e medição associadas à publicidade digital, enquadra a operadora. “O mercado procura novas formas de conjugar alcance, relevância e capacidade de medição, acompanhando a transformação dos hábitos de consumo”, acrescenta.

Sem nunca referir a solução conjunta das três operadoras, o Sapo diz que o ADDS+ assume o seu posicionamento premium, ao permitir a presença das marcas no ambiente de televisão Meo, através de vários formatos de vídeo, nomeadamente pré-rolls exclusivos e não ignoráveis (non-skippable).

“A solução permite às marcas estar presentes num momento específico da experiência de consumo, com um único anúncio por pré-roll, garantindo maior destaque à mensagem, entrega em grande ecrã e beneficiando tanto do alcance da plataforma Meo, como da diversidade de conteúdos disponíveis”, resume a marca.

A introdução de opções de segmentação no ADDS+ está prevista para uma fase posterior, explica ao +M fonte oficial da Meo. “Não se trata de uma limitação tecnológica, mas sim de uma decisão estratégica, alinhada com a atual fase exploratória da plataforma e com o crescimento gradual, tanto do inventário publicitário disponível como da procura por parte dos anunciantes”, concretiza. “À medida que o ecossistema evoluir e ganhar maturidade, é expectável a introdução de soluções de segmentação cada vez mais avançadas”, conclui a operadora.