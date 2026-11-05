Resolver crise da habitação “não é para uma legislatura”, avisa líder da Caixa

A resolução da crise na habitação “não é para uma legislatura”, avisou esta quinta-feira o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD). “O problema da falta de casas vai-se arrastar durante anos. Não se vão fazer 300 mil casas em dois ou três anos”, declarou Paulo Macedo.

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Do lado do banco público há disponibilidade total para ajudar tanto do lado da procura como no lado da oferta. “Precisamos que haja projetos viáveis”, disse Paulo Macedo em conferência de apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano. “Desde que sejam viáveis, poderemos e queremos fazer crédito e ajudar nesta parte das necessidades do país”, assumiu. E a maioria é: o banco tem uma taxa de aprovação superior a 90%.

Até setembro, a Caixa já financiou o setor da construção em 1,6 mil milhões de euros, mais 22% em relação ao ano passado, o que permitiu a criação de 8.725 habitações.

“Estamos a aumentar significativamente o crédito à construção de casas, o que não fazíamos há seis ou sete anos”, observou Paulo Macedo.

“É preciso financiar quem vai construir as casas”, insistiu, adiantando que a Caixa tem um valor “muito significativo de vários projetos de construção” em análise. E não será apenas através da iniciativa pública que a crise será superada, sublinhou.

Questionado sobre os protestos em Lisboa e Porto com as acampadas, Paulo Macedo lembrou que será preciso esperar pela materialização das medidas que já foram anunciadas. Como, por exemplo, a agilização no licenciamento. “As pessoas querem perceber como a facilidade do licenciamento se vai materializar”, frisou.

O responsável lembrou ainda que é preciso recuperar a capacidade produtiva do setor. “Muitos construtores de média dimensão tivemos problemas na crise financeira, foram absorvidos ou saíram da sua atividade”, recordou.