RGPD e Regulamento da IA são insuficientes para proteção dos trabalhadores, alerta especialista

“A proteção do trabalho não pode depender de instrumentos que não foram pensados para esta relação”. O aviso sobre a insuficiência do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e do Regulamento da Inteligência Artificial (RIA) no mundo do trabalho, foi deixado esta manhã no XXIX Congresso Nacional de Direito do Trabalho por Teresa Coelho Moreira, coordenadora científica do evento.

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A também professora foi, aliás, uma das coordenadoras científicas e coautora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho 2021, que levou à Agenda do Trabalho Digno, reforma laboral levada a cabo durante a segunda legislatura de António Costa e que foi pioneira na regulação, por exemplo, do trabalho nas plataformas digitais.

Já esta quinta-feira, a especialista em direito do trabalho defendeu no Congresso a necessidade de adaptar a legislação à utilização crescente ferramentas algorítmicas nas empresas e de garantir uma proteção efetiva dos trabalhadores.

Teresa Coelho Moreira sublinhou que a digitalização está a transformar profundamente a organização do trabalho e a gestão das relações laborais. Face à capacidade dos empregadores de recolher, armazenar e cruzar dados, avaliando os trabalhadores de uma forma que antes não era possível, notou que os trabalhadores estão em desvantagem por nem sempre conhecerem os critérios utilizados pelos sistemas ou a informação em que assentam as decisões dos patrões. Para Teresa Coelho Moreira, esta “opacidade” deixou de ser apenas uma questão tecnológica e torna-se uma questão de “desigualdade de poder”.

Além disso, a intensificação do trabalho e o aumento da vigilância associados à gestão algorítmica são duas das principais preocupações da investigadora. A avaliação permanente através de métricas, que analisam, nomeadamente, a produtividade dos funcionários, pode também colocar uma “pressão indevida nos trabalhadores”, o que levanta questões de segurança e stress.

Em referência à proposta de reforma laboral entregue pelo Governo à Assembleia da República, em maio deste ano, que previa permitir ao empregador contactar o trabalhador fora do horário de trabalho, com a indicação de que não teria de responder de imediato, João Leal Amado defende que a modernização não passa por essa via, considerando que a adotar a medida seria “colocar o sistema de cabeça para baixo”.

Este ponto foi também explorado pelo colega de painel, João Leal Amado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e investigador colaborador do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade Lusíada, que criticou a forma como o direito à desconexão tem sido enquadrado na legislação laboral.

Em referência à proposta de reforma laboral entregue pelo Governo à Assembleia da República, em maio deste ano, que previa permitir ao empregador contactar o trabalhador fora do horário de trabalho, com a indicação de que não teria de responder de imediato, João Leal Amado defende que a modernização não passa por essa via, considerando que a adotar a medida seria “colocar o sistema de cabeça para baixo”.

O investigador argumenta que é cada vez mais difícil separar o tempo de trabalho do período de descanso e sustenta que a proteção do descanso deve traduzir-se num dever de abstenção de contacto por parte da entidade laboral.

“A aparente objetividade matemática não elimina o risco de discriminação“, afirma Teresa Coelho Moreira sobre o recurso à gestão algorítmica para tratar dados sensíveis. Mesmo sem acesso a informações como o sexo ou a idade dos trabalhadores, os sistemas podem chegar a resultados discriminatórios através de indicadores indiretos, conhecidos como proxy, ou de dados históricos enviesados.

Hábitos de consumo e percursos escolares são alguns dos elementos que podem contribuir para este tipo de interferência. A opacidade agrava o problema: “um trabalhador pode suspeitar que foi discriminado sem ter acesso à informação necessária ou contestar a decisão”, realça Teresa Coelho Moreira.

A especialista chamou ainda à atenção para os riscos associados à combinação de inteligência artificial com a neurotecnologia. Sistemas capazes de recolher informação sobre a atividade cerebral podem permitir inferências sobre estados emocionais ou condições de saúde, incluindo doenças neurodegenerativas e depressão. Para Teresa Coelho Moreira, esta evolução torna ainda mais urgente estabelecer limites à vigilância dos trabalhadores.

Apesar da existência de instrumentos como o RGPD e o RIA, a especialista considera que não respondem, por si só, aos desafios concretos do mundo laboral, pois “não foram desenhados a partir da realidade das relações entre empregadores e trabalhadores”.

Teresa Coelho Moreira apelou, por isso, a uma futura iniciativa europeia que articule quatro dimensões: transparência e direito à informação, intervenção humana efetiva, limites éticos à utilização destas tecnologias e reforço da governação coletiva.

Teresa Coelho Moreira apelou a uma futura iniciativa europeia que articule quatro dimensões: transparência e direito à informação, intervenção humana efetiva, limites éticos à utilização destas tecnologias e reforço da governação coletiva.

A “intervenção humana” foi uma das garantias em que mais insistiu. Não basta que uma pessoa esteja formalmente envolvida no processo de decisão, “tem de ter conhecimentos, formação, tempo e autoridade para compreender o funcionamento do sistema, identificar erros e, se necessário, anular ou interromper uma decisão”.

No contexto português, Teresa Coelho Moreira admite o aprofundamento da legislação laboral para responder à gestão algorítmica em todos os setores. Entre as medidas propostas, estão o reforço do direito de consulta prévia dos trabalhadores e dos seus representantes, avaliações de impacto sobre as condições laborais e a saúde, fiscalização pública especializada, participação coletiva e formação em literacia digital.