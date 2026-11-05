RGPD e Regulamento da IA são insuficientes para proteção dos trabalhadores, alerta especialista
Teresa Coelho Moreira alerta que RGPD e RIA são importantes para enquadrar a utilização de sistemas algorítmicos, mas não foram concebidos para responder às especificidades das relações laborais.
“A proteção do trabalho não pode depender de instrumentos que não foram pensados para esta relação”. O aviso sobre a insuficiência do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e do Regulamento da Inteligência Artificial (RIA) no mundo do trabalho, foi deixado esta manhã no XXIX Congresso Nacional de Direito do Trabalho por Teresa Coelho Moreira, coordenadora científica do evento.
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A também professora foi, aliás, uma das coordenadoras científicas e coautora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho 2021, que levou à Agenda do Trabalho Digno, reforma laboral levada a cabo durante a segunda legislatura de António Costa e que foi pioneira na regulação, por exemplo, do trabalho nas plataformas digitais.
Já esta quinta-feira, a especialista em direito do trabalho defendeu no Congresso a necessidade de adaptar a legislação à utilização crescente ferramentas algorítmicas nas empresas e de garantir uma proteção efetiva dos trabalhadores.
Teresa Coelho Moreira sublinhou que a digitalização está a transformar profundamente a organização do trabalho e a gestão das relações laborais. Face à capacidade dos empregadores de recolher, armazenar e cruzar dados, avaliando os trabalhadores de uma forma que antes não era possível, notou que os trabalhadores estão em desvantagem por nem sempre conhecerem os critérios utilizados pelos sistemas ou a informação em que assentam as decisões dos patrões. Para Teresa Coelho Moreira, esta “opacidade” deixou de ser apenas uma questão tecnológica e torna-se uma questão de “desigualdade de poder”.
Além disso, a intensificação do trabalho e o aumento da vigilância associados à gestão algorítmica são duas das principais preocupações da investigadora. A avaliação permanente através de métricas, que analisam, nomeadamente, a produtividade dos funcionários, pode também colocar uma “pressão indevida nos trabalhadores”, o que levanta questões de segurança e stress.
Em referência à proposta de reforma laboral entregue pelo Governo à Assembleia da República, em maio deste ano, que previa permitir ao empregador contactar o trabalhador fora do horário de trabalho, com a indicação de que não teria de responder de imediato, João Leal Amado defende que a modernização não passa por essa via, considerando que a adotar a medida seria “colocar o sistema de cabeça para baixo”.
Este ponto foi também explorado pelo colega de painel, João Leal Amado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e investigador colaborador do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade Lusíada, que criticou a forma como o direito à desconexão tem sido enquadrado na legislação laboral.
Em referência à proposta de reforma laboral entregue pelo Governo à Assembleia da República, em maio deste ano, que previa permitir ao empregador contactar o trabalhador fora do horário de trabalho, com a indicação de que não teria de responder de imediato, João Leal Amado defende que a modernização não passa por essa via, considerando que a adotar a medida seria “colocar o sistema de cabeça para baixo”.
O investigador argumenta que é cada vez mais difícil separar o tempo de trabalho do período de descanso e sustenta que a proteção do descanso deve traduzir-se num dever de abstenção de contacto por parte da entidade laboral.
“A aparente objetividade matemática não elimina o risco de discriminação“, afirma Teresa Coelho Moreira sobre o recurso à gestão algorítmica para tratar dados sensíveis. Mesmo sem acesso a informações como o sexo ou a idade dos trabalhadores, os sistemas podem chegar a resultados discriminatórios através de indicadores indiretos, conhecidos como proxy, ou de dados históricos enviesados.
Hábitos de consumo e percursos escolares são alguns dos elementos que podem contribuir para este tipo de interferência. A opacidade agrava o problema: “um trabalhador pode suspeitar que foi discriminado sem ter acesso à informação necessária ou contestar a decisão”, realça Teresa Coelho Moreira.
A especialista chamou ainda à atenção para os riscos associados à combinação de inteligência artificial com a neurotecnologia. Sistemas capazes de recolher informação sobre a atividade cerebral podem permitir inferências sobre estados emocionais ou condições de saúde, incluindo doenças neurodegenerativas e depressão. Para Teresa Coelho Moreira, esta evolução torna ainda mais urgente estabelecer limites à vigilância dos trabalhadores.
Apesar da existência de instrumentos como o RGPD e o RIA, a especialista considera que não respondem, por si só, aos desafios concretos do mundo laboral, pois “não foram desenhados a partir da realidade das relações entre empregadores e trabalhadores”.
Teresa Coelho Moreira apelou, por isso, a uma futura iniciativa europeia que articule quatro dimensões: transparência e direito à informação, intervenção humana efetiva, limites éticos à utilização destas tecnologias e reforço da governação coletiva.
Teresa Coelho Moreira apelou a uma futura iniciativa europeia que articule quatro dimensões: transparência e direito à informação, intervenção humana efetiva, limites éticos à utilização destas tecnologias e reforço da governação coletiva.
A “intervenção humana” foi uma das garantias em que mais insistiu. Não basta que uma pessoa esteja formalmente envolvida no processo de decisão, “tem de ter conhecimentos, formação, tempo e autoridade para compreender o funcionamento do sistema, identificar erros e, se necessário, anular ou interromper uma decisão”.
No contexto português, Teresa Coelho Moreira admite o aprofundamento da legislação laboral para responder à gestão algorítmica em todos os setores. Entre as medidas propostas, estão o reforço do direito de consulta prévia dos trabalhadores e dos seus representantes, avaliações de impacto sobre as condições laborais e a saúde, fiscalização pública especializada, participação coletiva e formação em literacia digital.
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