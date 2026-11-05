Ronaldo anuncia retirada da seleção. “Portugal estará sempre em mim”

“Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisola 7”. Foi assim que Cristiano Ronaldo se anunciou esta quinta-feira a retirada da seleção nacional, aos 41 anos, num vídeo partilhado nas redes sociais e depois de uma carreira de mais de 20 anos com a camisola das quinas e com a qual conquistou um inédito Campeonato da Europa em 2016 e duas Ligas das Nações. “Não foi uma decisão fácil, porque é decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se com o coração”.

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A saída do capitão ocorre de uma forma abruta na sequência do desentendimento com o selecionador Jorge Jesus em contexto de jogo (com a Noruega, em que esteve a aquecer meia hora e não foi utilizado) e que terminou com Ronaldo a abandonar o estágio da seleção em vésperas de um jogo com a Dinamarca.

(Notícia em atualização)