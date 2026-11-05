Salário mínimo deve mesmo subir para 970 euros. “Novo acordo não está em cima da mesa”, diz ministra

O salário mínimo nacional deverá mesmo subir para 970 euros no próximo ano. A ministra do Trabalho sublinhou esta quinta-feira que apenas por novo acordo poderia haver um aumento mais expressivo, sendo que esse entendimento “não está, neste momento, em cima da mesa”, sinalizou Maria do Rosário Palma Ramalho, à saída do Congresso Nacional do Direito do Trabalho, em Lisboa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“É o valor que está inscrito na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2027. Resulta do acordo com os parceiros na Concertação Social. Apenas por novo acordo poderia ser alterado. Neste momento, não está em cima da mesa este novo acordo“, afirmou a ministra da tutela, em declarações aos jornalistas.

Palma Ramalho notou que as centrais sindicais já vieram pedir uma subida mais expressiva do salário mínimo nacional — a UGT aponta para, pelo menos, mil euros, e a CGTP para 1.100 euros –, mas os empregadores disseram “nem pensar”, daí que a ministra sinaliza que não está na calha um novo entendimento.

“Se houver um novo acordo, muito bem. Se não, é a subida que corresponde ao cumprimento do acordo“, realçou a governante, que tem argumentado também que a subida já prevista (50 euros, de 920 euros mensais para os referidos 970 euros mensais) “é considerável”.

Este será o segundo ano consecutivo em que a meta de salário mínimo nacional não é revista, apesar das reivindicações das centrais sindicais.

"Se houver um novo acordo, muito bem. Se não, é a subida que corresponde ao cumprimento do acordo.” Maria do Rosário Palma Ramalho Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

O acordo de Concertação Social em vigor foi assinado durante o primeiro Governo de Luís Montenegro, pelo que tem como horizonte o ano de 2028.

Já a atual legislatura termina em 2029, o que significa que para esse último ano ainda não está fechado um valor entre os parceiros sociais. No entanto, o programa do Executivo prevê como objetivo chegar a 2029 com um salário mínimo de 1.100 euros — valor que a ministra da tutela voltou a mencionar esta quinta-feira.

Ora, a manter-se os aumentos anuais de 50 euros em 2027 e 2028, o salário mínimo teria de subir 80 euros em 2029 para concretizar esse objetivo. Confrontada com esta projeção, a ministra da tutela disse apenas esta quinta-feira: “Vamos ver”.

IA e reforma laboral

Na sua intervenção no Congresso Nacional do Direito do Trabalho, a ministra do Trabalho sublinhou também que a legislação laboral é “filha de revolução económicas”, mudando sempre que a economia se transforma. “Quando as formas de trabalho mudam, o direito do trabalho tem de mudar. E a economia está a mudar profundamente“, declarou Palma Ramalho.

A governante destacou ainda que a Inteligência Artificial (IA), se for bem aproveitada, pode ajudar Portugal a fechar a distância face à média europeia. Já mal aproveitada, essa tecnologia poderá alargar esse fosso entre o país e a média do bloco comunitário.

Na sequência destas declarações, a ministra foi, então, questionada à margem sobre a reforma da lei do trabalho portuguesa. “O país terá de voltar lá, seja pela mão deste Governo, seja pela mão de qualquer outro, e seja na metodologia que se entender que é a melhor. O nosso sistema laboral está bastante desadequado daquilo que são os desafios que hoje se colocam por força da IA. Vai ser algo que teremos de fazermos, mas não necessariamente este Governo, nem não necessariamente no modelo que tentámos”, disse Palma Ramalho.

Especificamente sobre o trabalho nas plataformas digitais, a ministra reiterou que a intenção é transpor a diretiva europeia, sinalizando que deverão ser retomadas as soluções que estavam em cima da mesa no âmbito da reforma laboral “Trabalho XXI”, que acabou por ser chumbada pela esquerda e pelo Chega.

Desde maio de 2023 que do Código do Trabalho português já constam regras para o trabalho nas plataformas, prevendo-se a possibilidade de os estafetas serem considerados trabalhadores por conta de outrem das plataformas.

Na proposta de reforma laboral que esteve a discutir com os parceiros sociais e com os partidos com assento no Parlamento, o Governo de Luís Montenegro não fechava a porta a esse reconhecimento, mas queria, nomeadamente, deixar claro que só seria possível para os estafetas em situação de dependência económica, isto é, pelo menos, 80% da sua atividade ligada a apenas uma plataforma.

(Notícia atualizada às 11h19)