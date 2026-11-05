Seguro falou com Zelensky sobre hipótese de construir fábrica de drones em Portugal

O Presidente da República disse esta quinta-feira que abordou com o homólogo da Ucrânia a possibilidade da construção conjunta em Portugal de uma fábrica para a produção de drones. “Um dos pontos que esteve em cima da mesa foi a possibilidade da construção conjunta de uma fábrica em Portugal para a produção de drones”, disse António José Seguro, numa conferência de imprensa em Madrid, onde teve uma reunião bilateral com Volodymyr Zelensky.

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“Esse foi um dos temas que nós abordámos e agora naturalmente vai ser desenvolvido pelas entidades competentes essa possibilidade, designadamente, pelo Governo”, acrescentou.

Segundo revelou a Presidência ucraniana ao início da tarde, os dois conversaram sobre a possibilidade de produção conjunta de armamento. “Discutimos com o Presidente [português] a forma como Portugal pode apoiar o nosso sistema energético e ajudar a proteger vidas na Ucrânia. Falámos também sobre as nossas oportunidades de produção conjunta de armamento. Esperamos sinceramente que haja novos passos no sentido deste apoio”, disse Zelensky, numa publicação na rede social X.

A Presidência da República de Portugal confirmou também o encontro entre Seguro e Zelensky, em Madrid, à margem da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, que termina esta quinta-feira na capital espanhola.

“O Presidente da República, António José Seguro, reuniu-se com o Presidente da Ucrânia, a pedido deste”, disse a Presidência portuguesa.

Segundo a mesma nota, no encontro, a que não assistiram jornalistas, “Volodymyr Zelenskyy agradeceu o consistente apoio de Portugal à Ucrânia desde o início da guerra e pediu a continuidade desse apoio, tanto a nível político como militar e financeiro”.

“O Presidente da República assegurou ao seu homólogo do continuado apoio de Portugal e manifestou expectativa de que as conversações de paz que em breve retomarão possam resultar no fim da guerra [com a Rússia] tendo por base uma solução justa que garanta uma paz durável e que esteja em linha com o direito internacional e respeite a soberania e integridade territorial da Ucrânia”, acrescentou a Presidência, na mesma nota.

Fontes da Presidência da República acrescentaram que Seguro e Zelensky “falaram de soluções de defesa e produção de drones”.

Além do Presidente da República, também esteve na reunião o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disseram fontes oficiais portuguesas.

Segundo as informações divulgadas pela presidência dos dois países, Zelensky agradeceu a Seguro a mensagem de condolências enviada pelo Presidente da República na sequência do ataque desta semana a uma instalação humanitária na região de Komyshuvakha.

“A Rússia ataca todos os dias as nossas cidades e comunidades com drones e mísseis. O nosso setor energético sofreu muitos danos e é muito difícil restabelecer tudo”, escreveu Zelensky no X, a propósito do ataque em Komyshuvakha e dos temas que abordou com António José Seguro.

O Presidente da Ucrânia chegou na quinta-feira a Madrid, para se reunir com os líderes da comunidade ibero-americana que estão na capital espanhola.

(Notícia atualizada às 18h30)