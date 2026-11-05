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Shortlist: seis ideias a descobrir esta semana

 Lina Santos,

Experiências à mesa, lojas que são experiências e uma marca portuguesa que só produz em Portugal.

A Shortlist desta semana celebra vinhos especiais e ‘viaja’ a S. Paulo e a Shangai para novas lojas da Loro Piana e Manolo Blahnik, segue a marca portuguesa Coup d’État e termina na Sociedade Nacional de Belas Artes com os antiquários portugueses.

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1. Quinta do Vesúvio à mesa no último Vintner’s Table do ano

Restaurante Bomfim 1896

O restaurante Bomfim 1896, na Quinta do Bomfim, recebe a última edição de 2026 do jantar vínico, dedicada à Quinta do Vesúvio. Harry Symington, da quinta geração da família, e Pedro Leite, responsável pelo desenvolvimento de vinhos do grupo, acompanham a refeição, que começa com Comboio do Vesúvio Branco e passa por referências como Pombal do Vesúvio 2023 e Quinta do Vesúvio Private Cellar Release 2015. O menu termina com uma seleção de queijos portugueses e um Quinta do Vesúvio 1995 Library Release, aberto a fogo. A experiência custa 90 euros por pessoa.

2. Vinho, gastronomia e jazz nas caves Kopke

Caves Kopke

A 13 de novembro, as Caves Kopke recebem um jantar vínico dedicado à Quinta da Boavista, no Douro, que termina com um concerto no Kopke Wine & Jazz – Music Club. O menu tem cinco momentos, com propostas como couve-flor grelhada com pesto de frutos secos, polvo com abóbora e couve e bochecha de novilho estufada. A harmonização inclui referências da Quinta da Boavista, entre elas o Grande Reserva Branco – Vinha do Levante 2023 e o Vinha do Oratório. Para a sobremesa, está previsto Kopke Colheita 2005 Branco.

Depois do jantar, a banda Back to Amy interpreta temas de Amy Winehouse no espaço de música das caves. O programa custa 120 euros por pessoa, com harmonização e acesso ao concerto incluídos, e tem lugares limitados.

3. Mesa de Lemos junta vinho e charutos num almoço de oito momentos

A caixa Davidoff Chefs Edition 2025

O restaurante Mesa de Lemos, distinguido com uma estrela Michelin e liderado pelo chef Diogo Rocha, propõe para 15 de novembro um menu harmonizado com vinhos da Quinta de Lemos e três charutos Davidoff Chefs Edition 2025, uma coleção resulta de uma colaboração com cinco chefs internacionais que somam 11 estrelas Michelin e está limitada a 17.500 caixas em todo o mundo. O almoço realiza-se em Silgueiros, Viseu, com receção na adega às 11h00 e refeição às 12h30 (300 euros por pessoa).

4. Nova coleção da Coup d’ État segue o sol

A portuguesa Coup d’Etat juntou-se a João, a mente por trás da página Follow the Sun Travel e apresentou uma coleção desenvolvida, e produzida, em Portugal. Todas as peças, dos óculos à roupa, são made in Portugal. A proposta inspira-se nas costas portuguesas, descritas pelas marcas como agrestes e expostas ao vento. A coleção foi pensada para acompanhar a maresia, o vento e viagens por estradas menos percorridas. Entre essas peças está o casaco Fisherman (220 euros).

5. Manolo Blahnik abre uma nova boutique em Xangai e Loro Piana estreia-se no Brasil

Depois da sua estreia no mercado chinês, Manolo Blahnik inaugura a loja no Plaza 66, em Shangai. Criada sob direção da CEO Kristina Blahnik, o espaço inspira-se na boutique da Burlington Arcade, em Londres, e no estilo de “sala de estar” da casa, inclui mobiliário concebido pelo designer de Pequim Chen Darui e uma parede com ilustrações originais de Manolo Blahnik. A abertura apresenta modelos das coleções de outono e inverno de 2026, incluindo duas novas silhuetas de botas, Ofaralex e Sonsal.

A Loro Piana estreia-se na América Latina com uma boutique em São Paulo, no centro comercial Cidade Jardim, a primeira da marca italiana na região. Com cerca de 304 metros quadrados, reúne coleções de homem e mulher, acessórios, malas e calçado, além de uma área privada para atendimento personalizado.

6. Arte e antiguidades em Lisboa

Antiguidades na Sociedade Nacional de Belas Artes

A Feira de Outono – Arte e Antiguidades regressa à Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, para a oitava edição, organizada pela Associação Portuguesa dos Antiquários. A inauguração realiza-se a 10 de novembro por convite, abrindo ao público no dia seguinte.

A seleção reúne 15 expositores, entre antiquários, galerias e projetos de arte e design. Estão presentes, entre outros, o Atelier Daciano da Costa, a Trema Arte Contemporânea, a Galeria Bessa Pereira e a Rota do Tempo. A organização propõe um percurso em que peças históricas, design de coleção e criação contemporânea podem ser vistos em diálogo.

Com uma escala mais concentrada do que a Lisbon Art and Antiques Fair, este evento aposta numa visita próxima dos expositores, no centro de Lisboa. Decorre de 11 a 14 de novembro, das 15h00 às 21h00, e no dia 15, das 15h00 às 19h00.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.

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