Sindicatos da UGT chegam a acordo com Caixa para aumento salarial de 3%

Depois do BCP e do Montepio, foi a vez da Caixa Geral de Depósitos (CGD) chegar a acordo com os sindicatos para um aumento de 3% nas tabelas salariais já este ano. O acordo, assinado na terça-feira, foi revelado esta quinta-feira, dia em que a CGD anunciou ter registado lucros recorde de 1,434 mil milhões de euros até setembro.

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O acordo entre os sindicatos da UGT — Mais Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBC) — e a CGD estabelece ainda uma atualização de 2,5% para 2027.

O acordo prevê que as tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária reportem a 1 de janeiro de 2026, exceto no que diz respeito às ajudas de custo. Nesse caso, o aumento só produzirá efeitos a partir da data da publicação da revisão salarial no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE).

“Sem prejuízo do acordo agora celebrado, os Sindicatos da UGT e a CGD obrigam-se a reabrir o processo negocial caso a taxa de inflação seja materialmente superior à apurada pelo INE para o ano de 2027, ou se ocorrerem alterações substanciais das circunstâncias económicas e sociais subjacentes à outorga da presente revisão”, informam os sindicatos, em comunicado.

A tabela salarial para 2026 inicia no salário mínimo — 920 euros — e termina nos 4.558,25 euros no Nível 18/Escalão E. Também em 2027, iniciará no salário mínimo — 970 euros — e atinge um máximo de 4.672,21 euros no Nível 18/Escalão E.