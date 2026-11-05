Startup Bloop lança campanha de crowdfunding antes de entrar no mercado espanhol

A Bloop, startup portuguesa que opera um marketplace com características de rede social de compras, lançou uma campanha pública de crowdfunding na plataforma Crowdcube. A iniciativa permite que utilizadores, vendedores e qualquer cidadão possam investir na empresa.

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Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a startup considera que está a iniciar “a próxima fase da sua história”, que passa pela entrada no mercado espanhol já no primeiro trimestre de 2027.

“A Bloop nasceu para todos e é construída por todos nós. Acreditamos que todos os consumidores devem ter a oportunidade de ser reconhecidos e recompensados pela influência positiva que exercem diariamente através das recomendações que fazem às pessoas que os rodeiam, algo que sempre existiu, mas que nunca foi verdadeiramente valorizado”, começa por explicar Francisco Rodrigues, CEO da Bloop.

“Queremos mudar isso, criando uma comunidade onde consumidores e marcas crescem juntos e onde o valor gerado pelas recomendações regressa a quem o cria. Queremos uma comunidade ativa, participativa e envolvida, que cresça connosco e faça parte desta transformação, agora também em Espanha”, adianta Francisco Rodrigues, CEO da Bloop.

A decisão de abrir o capital aos utilizadores surge quando a Bloop assinala o primeiro aniversário, depois de ter sido lançada em novembro de 2025. Em 12 meses, a startup portuguesa sublinha que conseguiu reunir mais de 38.000 utilizadores registados e cerca de 200 vendedores, tendo gerado mais de 330 mil euros em vendas. A empresa indica ainda que alcançou estes resultados sem recorrer a uma ronda seed tradicional de capital de risco.

Até agora, cerca de 150 investidores já investiram na Bloop, contribuindo para uma ronda de financiamento de aproximadamente dois milhões de euros. Segundo a empresa, trata-se de uma das maiores operações de financiamento pré-receita realizadas por uma startup portuguesa.

Depois de consolidar a operação em Portugal, a Bloop prepara-se para entrar em Espanha, o primeiro mercado internacional escolhido pela empresa. A startup pretende levar para este mercado um modelo que combina comércio eletrónico, recomendações entre utilizadores e recompensas, apostando na descoberta de produtos através das experiências e sugestões de outros consumidores.

A campanha de crowdfunding ficará disponível ao público a partir de 10 de novembro, na plataforma Crowdcube. Os interessados já podem consultar a página da iniciativa e manifestar antecipadamente a intenção de investir, tendo acesso prioritário aos materiais disponibilizados pela empresa.