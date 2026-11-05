Stilwell “não coordenou” saída com Ronaldo, mas vê um “ótimo banco” de gestores na EDP

Poucas horas depois de Miguel Stilwell de Andrade anunciar a saída da EDP, também o capitão da seleção nacional comunicou a retirada dos jogos internacionais. Numa referência à proximidade temporal entre os dois anúncios, o CEO da elétrica gracejou que “não [coordenou] com o Cristiano Ronaldo”.

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“Algo que me dá uma ótima confiança acerca do futuro e de tomar esta decisão é a qualidade excecional da equipa“, afirmou Stilwell de Andrade durante uma chamada com analistas, no rescaldo da apresentação de resultados da EDP Renováveis.

“Temos um ‘ótimo banco’ internamente, o que é reconfortante“, rematou, para depois destacar Rui Teixeira, o atual responsável pelo pelouro das Finanças na comissão executiva; Duarte Belo, CEO da EDP Ibéria; Sandhya Ganapathy, CEO da EDP Renováveis na América do Norte; e Ana Paula Marques, membro da comissão executiva com a pasta dos Ativos de Geração Renovável.

Sobre o processo de sucessão, espera que se desenrole durante as próximas semanas, antecipando “um grande número de candidatos”. Crê também que seja sequencial — primeiro na EDP, depois na EDP Renováveis. Isto porque, alegou, o futuro CEO da EDP deve decidir com a sua equipa qual será o modelo de trabalho e também quem será o candidato mais adequado a ocupar o lugar de chefe executivo máximo na subsidiária de energias limpas.

Para já, garante que estará ” completamente focado na empresa nos próximos meses” e que trabalhará numa ” transição e sucessão suave”.

Confrontado com a questão de se existe “alguma coisa maior” a acontecer na EDP que justificasse a saída de uma série de administradores nos últimos tempos, Stilwell rejeitou. “Não há nada aqui para interpretar”, vinca. Para o ainda CEO da EDP, a única questão é que, como os mandatos são de três anos, o aproximar da renovação do ciclo “força uma certa reflexão” por parte dos “líderes e dos acionistas”, sobre se se querem comprometer por mais três anos.

Em relação a Stilwell e a Vera Pinto Pereira, membro da atual comissão executiva que também anunciou a sua indisponibilidade para continuar no próximo mandato, o CEO afirma que a motivação para sair resultou de “um processo muito independente”. Sobre Pedro Vasconcelos, antigo CEO e vice-presidente da EDP Espanha, que anunciou a saída em março deste ano com efeitos em abril, Stilwell enquadra também como uma “decisão muito pessoal” a ida para outra empresa do setor. “É natural que as organizações se regenerem”, concluiu.

Sobre o futuro da empresa em termos mais latos, o líder da EDP e EDP Renováveis indica que esta última está “super bem posicionada” e que o resultado das eleições intercalares, nos Estados Unidos, só reforça os “ventos favoráveis” que a empresa tem nessa geografia, central para o seu negócio. “A empresa está num bom lugar, com boas perspetivas”, garantiu.

Governo português com política “razoável” quanto aos centros de dados

“Considero que o governo português tem sido um maior apoiante dos centros de dados, pelo menos em relação a Espanha” e tem reconhecido “o valor que podem trazer ao país”, afirmou Stilwell na mesma chamada. Na interpretação do CEO, o governo português “quer apenas assegurar que [os centros de dados] trazem valor” ao país, o que é um princípio “muito razoável e de senso comum”.

(Notícia em atualizada pela última vez às 17h57, com mais informação)