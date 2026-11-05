Stilwell. O gestor de décadas da EDP deixa a elétrica em rota de recuperação

Miguel Stilwell de Andrade vai abandonar a liderança da EDP e EDP Renováveis no final do presente mandato, que termina no próximo ano. O CEO da EDP e EDP Renováveis deixa um legado de lucros recorde mas também de grandes dissabores nos mercados, que ainda não conseguiu reverter completamente.

A decisão de saída foi confirmada pela empresa na forma de comunicado, depois de o ECO ter avançado a notícia. “Tenho 25 anos de EDP, 15 anos no Conselho de Administração Executivo,…