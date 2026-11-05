Subida de inflação da Zona Euro para 4% pressiona BCE a subir juros em dezembro

A inflação na Zona Euro acelerou pelo quarto mês consecutivo para 4%, o valor mais elevado desde setembro de 2023. No entanto, a inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, manteve-se estável nos 2,5%, afastando, para já, receios de contágio da subida dos preços da energia ao resto da economia. Só que, mesmo assim, os riscos futuros podem levar o Banco Central Europeu (BCE) a agir em dezembro.

Estes números, que se situam pelo oitavo mês consecutivo acima da meta de 2% desejada pelo BCE, sustentam a atual estratégia da entidade. Na última reunião de política monetária, no final de…