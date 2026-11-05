Subida de inflação da Zona Euro para 4% pressiona BCE a subir juros em dezembro

Subida de inflação da Zona Euro para 4% pressiona BCE a subir juros em dezembropremium
Dados de outubro afastam efeitos de contágio da subida dos preços da energia ao resto da economia, mas receios futuros deixam BCE mais perto de subir juros na penúltima reunião de Lagarde.
A inflação na Zona Euro acelerou pelo quarto mês consecutivo para 4%, o valor mais elevado desde setembro de 2023. No entanto, a inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, manteve-se estável nos 2,5%, afastando, para já, receios de contágio da subida dos preços da energia ao resto da economia. Só que, mesmo assim, os riscos futuros podem levar o Banco Central Europeu (BCE) a agir em dezembro.
Estes números, que se situam pelo oitavo mês consecutivo acima da meta de 2% desejada pelo BCE, sustentam a atual estratégia da entidade. Na última reunião de política monetária, no final de…
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