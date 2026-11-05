Transatlantic Talks. O sonho das startups portuguesas continua a ser americano

A competitividade e dimensão do mercado, uma regulação mais homogénea ou a elevada disponibilidade de capital continuam a fazer dos Estados Unidos um salto obrigatório para as startups que querem escalar, defendem Stefan Moraes, managing general partner da Indico Capital Partners, e José Salgado, cofundador e chief growth officer da Bizay. O acesso a financiamento continua a ser o principal calcanhar de Aquiles da Europa.

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A Bizay, uma plataforma portuguesa de venda de produtos customizados para marketing corporativo, mais conhecida por cá como 360imprimir, entrou nos EUA há três anos e este é já o seu maior mercado, representado 20% da faturação de cerca de 100 milhões de euros que a empresa espera alcançar este ano.

“Após estabelecermos e amadurecermos aquilo que é a nossa tecnologia e a nossa plataforma, decidimos que era a hora de dar o salto e partir para o mercado americano, sobretudo tendo em conta a sua profundidade”, conta José Salgado, cofundador e chief growth officer da Bizay, no Transatlantic Talks, um podcast do ECO da Amcham Portugal. E encontraram um mercado que no negócio da empresa está até aquém da digitalização que existe na Europa. “Conseguimos ser disruptivos”.

Muitas outras startups portuguesas fizeram o mesmo caminho, como a Feedzai, a Talkdesk, a Sword ou a Anchorage. O que as leva a atravessar o Atlântico?

“Enquanto não existir um mercado único na Europa, o grande mercado único são os Estados Unidos“, assinala Stefan Moraes, managing general partner da Indico Capital Partners, “As regulações, apesar de diferirem de Estado para Estado, não diferem tanto como diferem de país para país na Europa, porque nós temos um quadro regulatório europeu, mas que depois é aplicado forma muito díspar em cada país”, lamenta.

Além disso, “quando é necessário muito capital, é nos Estados Unidos que se conseguem fazer essas rondas de investimento. Os fundos de investimento são muito maiores porque a estrutura da economia baseia-se em capital privado: os fundos de pensões, os endowments das universidades e os próprios family offices, que têm muito maior dimensão”.

Stefan Morais vê ainda outros factores. Nos EUA, “as grandes e médias empresas realmente não se importam e gostam de trabalhar com startups, mesmo que sejam pequenas. Abrem as portas para empresas novas que nunca tinham ouvido falar, desde que lhes resolvam um problema e as façam ganhar dinheiro ou poupar em algum custo”.

Do ponto de vista de um investidor, como a Indico Capital Partners, há ainda a questão da saída dos investimentos. “O nosso negócio é comprar e depois vender empresas. E quem é que compra as empresas? São as grandes empresas americanas. Há uma tradição de fusões e aquisições e existem incentivos fiscais e contabilísticos a que as empresas americanas comprem outras empresas e consolidem”, sublinha Stefan Moraes.

“Estados Unidos já”

A oportunidade está lá, mas como é que uma empresa sabe ao certo que está na altura de dar esse salto?

“O desenvolvimento do produto deve ser feito junto de uma base de clientes exigente. Quanto mais rápido for possível para a empresa ir para o mercado mais competitivo, digamos, jogar na Champions League, que neste caso é o mercado americano, melhor“, defende Stefan Moraes. Para isso é preciso ter capital, porque é um mercado caro, em que os salários são muito mais altos que na Europa. “Nem todas as empresas estão preparadas para angariar capital junto de investidores”, remata o managing general partner da Indico.

“Acabámos por demorar em demasia a entrada no mercado americano”, assume José Salgado, acrescentando que outros investidores europeus da Bizay manifestaram receio de que a startup iria enfrentar “muitas dificuldades”. Não foi o caso da Bizay: “Pelo contrário, nós estávamos sempre: ‘Estados Unidos já’”, diz Stefan Moraes.

“É necessário que o produto seja robusto o suficiente, mas acaba por se cometer muitas vezes esse erro nas startups de adiar essa decisão”, considera o cofundador da Bizay. A decisão de atravessar o Atlântico “tem que partir do julgamento da equipa que está a liderar o projeto, de tomar essa decisão, porque eles melhores do que ninguém saberão se é o momento certo e se tem uma equipa e um produto capaz de atacar o mercado americano”, defende.

Bizay e Indico vão às compras

A Bizay anunciou em julho uma ronda de investimento Série D no valor de 48,75 milhões de euros, liderada pela Indico. José Salgado explica que a empresa tem uma estratégia tripartida.

“Nos mercados europeus, mais maduros, estamos a privilegiar a rentabilidade, ainda assim exigindo crescimento, porque são mercados que, apesar de tudo, têm um potencial muito grande”, começa por explicar. “Depois temos o mercado norte-americano, onde estamos a crescer organicamente e também ainda a financiar esse crescimento, em que queremos aproveitar esta janela da oportunidade”, continua.

A terceira componente é “o investimento em aquisições de outras empresas que permitam capitalizar o que foi desenvolvido ao longo dos últimos dez anos”, completa José Salgado, revelando que estão a olhar sobretudo para plataformas especializadas dentro dos segmentos da embalagem customizada, dos produtos de marketing customizados ou têxtil.

A Indico Capital Partners lançou há cerca de um ano o VC Fund III, o seu sexto fundo, com o objetivo de angariar 125 milhões de euros. Falta ainda levantar 60 a 70 milhões de euros, mas as aquisições vão começar. “Vamos agora começar a investir no nosso sexto fundo e serão mais umas 20 e tal empresas nos próximos anos”, revela Stefan Moraes. Defesa com tecnologias duais (excluindo armamento), space tech e saúde digital são algumas das áreas para as quais a Indico está a olhar, sempre numa lógica de negócios B2B.

Há uma falha de mercado evidente na captação de capital, porque a base da economia europeia é muito diferente da americana. (…) É o grande entrave ao crescimento da tecnologia na Europa e é por isso que nós todos, de certa forma, na Europa, somos compradores de tecnologia aos Estados Unidos. Stephan Moraes Managing General Partner da Índico Capital Partners

O managing general partner da Indico Capital Partners afirma que Portugal e outros países europeus têm um problema de dimensão dos fundos e de origem do capital. “Há uma falha de mercado evidente na captação de capital, porque a base da economia europeia é muito diferente da americana. Enquanto eles têm fundos de pensões privadas de enorme dimensão e especialização, e com o track record de investir em diferentes classes de ativos durante décadas, Portugal e a Europa, mas Portugal em particular, tem muito poucos fundos de pensões”, lamenta, acrescentado que “está tudo muito concentrado na Segurança Social, que investe em dívida portuguesa e europeia”.

“É o grande entrave ao crescimento da tecnologia na Europa e é por isso que nós todos, de certa forma, na Europa, somos compradores de tecnologia aos Estados Unidos”, conclui Stefan Moraes.

Assista aqui à entrevista em vídeo: