Wall Street afunda com vitória democrata nas intercalares a ameaçar ‘boom’ da IA

Os principais índices de Wall Street estão a atravessar uma sessão de forte turbulência esta quinta-feira, com as ações tecnológicas a liderarem uma onda de vendas que já se estende aos restantes mercados norte-americanos. Os receios de que a vitória expressiva dos democratas nas eleições intercalares desta semana possa travar a expansão das infraestruturas de inteligência artificial (IA) nos EUA estão a penalizar os títulos que mais beneficiaram do ‘boom’ tecnológico dos últimos meses.

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Neste contexto, o Nasdaq 100 chegou a afundar 6,4%, tendo entretanto moderado ligeiramente as perdas para cerca de 5,33%, enquanto o índice de semicondutores de Filadélfia (SOX) tombava 10,8%. Entre as maiores empresas do setor, destaca-se a queda de quase 9% da Nvidia.

A pressão vendedora alastrou entretanto às restantes cotadas, com o S&P 500 a perder mais de 4%, encaminhando-se para a maior queda diária desde a “ofensiva” tarifária de Donald Trump, em abril de 2025. O industrial Dow Jones está a cair cerca de 3,2%.

Após uma reação inicialmente positiva à vitória dos democratas, o sentimento dos investidores inverteu-se à medida que ganharam força as preocupações com as consequências políticas dos resultados eleitorais para o setor da IA. Candidatos que fizeram campanha contra a construção de centros de dados conquistaram vitórias importantes em estados como o Texas, a Georgia e o Ohio, alimentando os receios de que a nova configuração política nos Estados Unidos possa traduzir-se em maiores restrições ao desenvolvimento destas infraestruturas.

“Com a ‘onda azul’, os investidores temem que o pico [dos gastos de capital em IA] já tenha ficado para trás”, afirmou Charles-Henry Monchau, diretor de investimentos do banco privado suíço SYZ Group Investors, citado pelo Financial Times.

Em causa está uma das principais apostas que sustentaram a valorização das tecnológicas em Wall Street: o investimento de biliões de dólares que os grandes grupos tecnológicos e os laboratórios de IA estão a preparar para expandir a capacidade computacional, desde semicondutores e servidores até centros de dados. Qualquer sinal de abrandamento desta vaga de investimento ameaça, por isso, as perspetivas de crescimento de empresas cujas ações têm estado entre as que mais se valorizaram em Wall Street.

No entanto, a contestação à expansão dos centros de dados não se limita ao terreno eleitoral, com o consumo intensivo de eletricidade e água, a poluição e o impacto destas instalações nas comunidades locais a alimentarem igualmente a resistência a novos projetos.

O próprio setor tecnológico começa a reconhecer que subestimou esta oposição. Na cimeira Future of AI, organizada pelo Financial Times e que decorreu esta quinta-feira, Vik Bajaj, co-CEO da start-up Prometheus, admitiu que a indústria contribuiu para alimentar a desconfiança pública ao transmitir a ideia de que a inteligência artificial poderia eliminar empregos e representar uma ameaça existencial.

“Esta eleição foi um grande alerta”, reconheceu, por sua vez, John Hanke, fundador da Niantic Spatial, defendendo uma abordagem mais ponderada à expansão da tecnologia.